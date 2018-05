Villegas apunta al triunfo ante ‘Wilster’

El plantel ingresa en la recta final de su preparación para el lance contra Wilstermann, el domingo (17:15) en Oruro. Villegas hace oídos sordos a las críticas desde el cuerpo técnico aviador.

“Lo que interesa es ganar el primer round”, disparo el técnico de San José, Eduardo Villegas, que hizo ‘oídos sordos’ a las críticas al juego de su equipo que vinieron desde el campamento de Wilstermann, su rival en las semifinales del torneo Apertura 2018. El partido se disputará el domingo (17:15) en el estadio Jesús Bermúdez.

“Lo primero son estos 90 minutos que debemos trabajarlos de manera ardua, permanente y después veremos el segundo compromiso”, agregó Villegas que ya analizó a detalle el sistema de juego del aviador y brindó instrucciones a sus jugadores para evitar sorpresas, como las propuso Nacional Potosí y Aurora, cuando jugaron en Oruro.

En declaraciones a la prensa, Villegas prefirió no ingresar en polémica ante las críticas del entrenador de Wilstermann, Álvaro Peña, sobre la forma de juego de los santos. “Escuche que San José no presiona, no estoy de acuerdo, pero es su visión”, respondió el entrenador.

“Yo no puedo estar hablando con un entrenador a través de los medios, y hablando mal de un equipo. (Néstor) Clausen habló mal cuando llegó a Oriente, dijo que Oriente no jugaba a nada y dependía de Ali Meza, bueno, miren como ha quedado”, agregó Villegas.

Inspirados

Para el duelo contra los aviadores, Villegas apostará por alinear a los centrales Jorge Toco e Ignacio García que reemplazaran al argentino Marcos Barrera (acumulación de tarjetas) y Mario Cuéllar (desgarro). El técnico espera que sus dirigidos tengan una tarde inspirada el domingo para sacar el triunfo y que la hinchada apoye desde las tribunas.

Fuente: diez.bo