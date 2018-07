Ariel Amaru: Bolivia vive las consecuencias de no adoptar medidas contra el cáncer hace 10 años

Amaru, especialista en oncohematología, considera que Bolivia se está volviendo una isla dentro de Sudamérica por ser la más rezagada en la temática del cáncer. “Somos el único país donde el paciente tiene que pagar para el tratamiento, donde los medicamentos son los más caros de la región, somos los únicos que no tenemos reglamentación, protocolos”, lamentó el prestigioso profesional.

Médico oncólogo, Ariel Amaru. Foto: El Comercio

La Paz, 27 de julio (ANF).- El director del centro oncológico Fides, Ariel Amaru, sostuvo que Bolivia está viviendo las consecuencias de no haber adoptado medidas contra el cáncer cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó hace más de diez años que esta patología se constituiría en un gran problema.

“El cáncer va a seguir aumentando, es la enfermedad de este siglo, y este aumento va ser que haya mayor crisis social, y esta crisis social a qué se debe, a que nuestro país no ha podido hacer prevención de manera adecuada, la Organización Mundial de la Salud advirtió a todos los países hace más de 10 años que el cáncer iba a ser un problema enorme, muchos han adoptado medidas, nosotros no hemos hecho caso y estamos viviendo las consecuencias”, apuntó.

Afirmó que en Latinoamérica se están haciendo pasos bastante importantes y mencionó el caso de Uruguay donde se están empezando tratamientos más avanzados contra el cáncer, “lo mismo con Perú, Brasil es un ejemplo, pero Bolivia se está volviendo una isla dentro de Sudamérica”.

“Una Caja de Salud hace un protocolo, otro porque no puede acceder a un tratamiento específico hace otro protocolo, y eso hace que los resultados no sean los mismos, no hay estadísticas, no hay una base de datos”, apuntó.

Amaru subrayó que falta mucho por hacer en el país en el tema cáncer, donde la prevención debería ser lo fundamental “porque mientras más antes se pueda detectar el tipo de cáncer, menos costoso es y mejores resultados obtiene”.