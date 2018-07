Susy Diab. ‘Es un reto ser villana’

Entrevista. La encantadora modelo y actriz es el personaje antagónico en la telenovela ‘Despéiname la vida’.





Su personaje irrita a todos los seguidores de la telenovela “Despéiname la vida” que es producida por Unitel. Su papel antagónico es difícil de imaginar después de hablar con la verdadera Susy Diab. Es encantadora, amada, risueña, emprendedora y cautivadora. “Hacer este papel es un reto para mí, siempre he admirado a actores que hacen personajes muy distintos a ellos”, confiesa la actriz y modelo paceña. Ella tuvo que paralizar su vida en Los Ángeles para grabar la telenovela que es dirigida por Daniel Aguirre y “Pato” Romay, que también cuenta con la producción general de Rita Fursaro. “Danitza” como se llama en la novela no se cansa de agradecer la dicha de trabajar con grandes profesionales como ellos, así como todas las personas que hacen posible este proyecto. “Es un equipo muy lindo y eso es fundamental”, dice en un tono dulce.

¿Cómo es eso de ser la villana en la novela?

Fue el factor que más me gustó y un motivo para hacer este personaje. Para mí es un reto ser villana y sacar esas características. No es la típica asesina. Mi personaje es una persona difícil, objetiva, caprichosa y que hace todo lo que sea para conseguir lo que quiere.

¿Dejó algo postergado en EEUU?

Paralicé mi vida por seis meses allá. Tengo todo en Los Ángeles, mi auto y mi agencia. Estoy muy contenta con mi decisión y agradecida con Unitel por la invitación. Encarar mi papel es un reto.

¿Qué tal es trabajar con Ronico y Grisel? Trabajar con ellos es muy divertido. Es reír todo el tiempo. El ambiente de trabajo es muy lindo. Todos nos llevamos muy bien, no solo con Ronico y Grisel, sino con todo el elenco. Hemos formado un equipo bien fuerte y eso es importante porque estamos con ellos todos los días, horas de horas. Que haya un lindo ambiente de trabajo es fundamental, y qué mejor que reírse todo el tiempo.

¿Con quién se lleva mejor del equipo de la novela?

Con todos me llevo demasiado bien. No solo con los actores, sino con los maquillistas, el sonidista, los de vestuario. También con el director, Daniel Aguirre, la verdad aprender de él es mucho para mí. Todos son buenas personas. Me cuesta decir que es trabajoso porque lo disfruto tanto que para mí no es un trabajo sino una alegría.

¿Cómo ve la producción boliviana? Es un gran paso en la producción boliviana. Han puesto alma, vida y corazón para hacer posible este proyecto, que es un gran paso en la televisión nacional. Esto va a abrir muchas puertas para que haya un mercado de actores de televisión. Además de trabajo, que es lo importante. Obviamente siempre va a haber errores, y eso es normal, especialmente cuando es la primera vez que se está haciendo estas producciones. Las críticas constructivas nos ayudan a crecer, pero creo que debemos apoyar y alentar estos proyectos.

¿Con quién le gustaría actuar?

Dos personajes que admiro mucho son Charlize Theron y Dustin Hoffman. Hacen un trabajo admirable. Lo que más admiro es que realizan personajes que son muy distintos de ellos. También me gustaría trabajar con Daniel Day-Lewis y Reynaldo Pacheco, que es muy buen amigo y siempre nos ayudamos.

¿Qué proyectos tiene después de la novela?

Siempre voy pasito a pasito. Siempre se me han abierto puertas, y voy según las opciones que tengo. Me gustaría seguir mi carrera de actuación. Tengo un buen manager, que eso me lleva a tener buenas audiciones y oportunidades. Creo que la oportunidad de hacer este personaje me puede abrir muchas puertas, pero veremos qué nos presenta la vida.

¿Cómo se ve de aquí a 10 años?

Me veo con una familia. Casada con un hombre que me apoye en mi carrera, aunque a veces es difícil de conseguir porque vivimos en una sociedad todavía bastante machista, pero no es imposible. Para mí es importante una persona que me ame y apoye, y seguir haciendo lo que amo que es la actuación.

