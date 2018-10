8 cosas que haces todos los días y que consiguen que parezcas más viejo

Foto: iStock.

Los estudios aseguran que la raza blanca se ‘arruga’ antes que las demás

cremas antiedad, que intentan paliar lo irrefrenable (al fin y al cabo estamos vivos), hay una serie de actividades que podemos dejar de hacer con el fin de emular al mismísimo Jordi Hurtado (o, por lo menos, intentarlo). Los hábitos de vida y las costumbres a veces tienen mucho que ver con cómo se vea tu piel. Más allá del uso de, que intentan paliar lo irrefrenable (al fin y al cabo estamos vivos), hay una serie de actividades que podemos dejar de hacer con el fin de emular al mismísimo(o, por lo menos, intentarlo).

No usas protector solar

En 2016 se realizaron en Estados Unidos más de siete millones de inyecciones de toxina botulínica, o, lo que es lo mismo, de Botox y Dysport, en hombres. Si entre tus planes no está pasar por el quirófano, vigila la crema que usas. La exposición a la luz puede dañar el colágeno, la elastina y las células de la piel, que son los encargados de que tu piel conserve un aspecto más saludable.

Ponerte como un conguito en verano, sin ninguna protección, conduce al envejecimiento prematuro de la piel y a las manchas, además de que aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer de piel. Mejor no nos la jugamos, ¿no?

Poca fruta…

Decir que la alimentación influye en nuestra piel es a estas alturas una obviedad. Probablemente ya lo hayas oído: los expertos recomiendan tomar cinco piezas de fruta al día. Las frutas y las verduras están llenas de nutrientes –antioxidantes y vitaminas-, que mantienen saludables las células de la piel. Seguro que ahora te apetece una manzana. Las vitaminas A y C son idóneas.

…Y mucho azúcar

Como no podía ser de otra manera, si quieres parecer más joven que Pharrel Williams, deja el azúcar a un lado. Las bebidas y comidas con azúcar añadido no solo producen acné, sino que ingerirlos en demasía puede llevar a que las moléculas de azúcar se adhieran a tu colágeno, lo que produce arrugas.

“Por el boulevard de los sueños rotos”

Dormir es un placer y también una necesidad. Lo ideal, como ya sabrás, es hacerlo unas 8 horas diarias. Y es que mientras te encuentras en los brazos de Morfeo, la piel repara el daño sufrido durante el día. Por eso es buena idea aplicar una crema hidratante mientras duermes, porque corres el riesgo de que tu piel se deshidrate durante el proceso.

Dos en uno: tabaco y alcohol, combo campeón

No puedes decir que no te lo habíamos advertido. Es un poco como jugar a la ruleta, si fumas y bebes que salga tu número del envejecimiento rápido está asegurado. Dejando de lado lo perjudiciales que son para tu organismo, debes saber que los componentes químicos del tabaco producen arrugas y el alcohol deshidrata la piel. Si no lo haces por tu salud hazlo al menos por tu físico.

No bebes agua

Otro que habrás oído hasta la saciedad. La deshidratación es algo serio: calambres, mareos y, para colmo de males, envejecimiento de la piel. Cuando te deshidratas tu cuerpo extrae agua de tus tejidos, y por eso tu piel se siente más seca y tus ojos se ven hundidos. Toma nota: un hombre de aproximadamente 90 kilos debe beber un total de 12 tazas de agua, aproximadamente.

Y, como no, el estrés

Controlar el estrés, en el mundo en el que vivimos, no es tarea fácil. Puedes dejar de fumar o beber agua, pero no agobiarte siempre suena más complicado. Aun así, hay que hacer un esfuerzo. El estrés a largo plazo acorta una parte de nuestros cromosomas llamados telómeros (involucrados a enfermedades tan importantes como el cáncer) y es lo que hace que envejezcamos más rápidamente. Ya sabes lo que dicen, todo en esta vida tiene solución menos la muerte, así que por el bien de tu salud y de tu cara, piensa en Jordi Hurtado y medita o haz yoga una vez al día, seguro que notarás los resultados.

Fuente: elconfidencial.com