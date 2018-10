Abdón Reyes: Estoy a un paso de dejar el fútbol

El volante tarijeño no tiene equipo, pero se entrena con regularidad.

El ex volante ofensivo de la selección nacional, Abdón Reyes, asegura que considera dejar la práctica del fútbol profesional en Bolivia definitivamente para dedicarse a asuntos particulares.

“Viajo constantemente de La Paz a Tarija porque debo cumplir con algunas obligaciones, aun así jamás he dejado de entrenar y estoy analizando si vuelvo o en definitiva dejo el fútbol”, manifestó Reyes, en entrevista con el programa Súper Deportivo de La Red Uno de Bolivia.

El “Chapaco Veloz” jugó sus últimos partidos vistiendo la camiseta de San José, donde tuvo problemas con la dirigencia y cuerpo técnico lo cual desembocó en su alejamiento de las canchas.

“No me gustan los problemas y preferí dar un paso al costado. Sólo Dios sabe porque pasan las cosas; si hasta enero no recibo una oferta razonable creo que cerraré mi ciclo”, añadió, quien fue figura en el “equipo de todos”.

“Los amigos me encuentran en las calles y me preguntan porqué no vuelvo. Incluso en la selección ya no se ven a jugadores como Abdón Reyes o Gaty Ribeiro, desequilibrando por las bandas”, finalizó el jugador.