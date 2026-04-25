Always Ready y Guabirá se enfrentan en Montero tras pasar por jornadas complicadas

El cotejo de la cuarta fecha del torneo todos contra todos se jugará este sábado a partir de las 19.30 en el estadio Gilberto Parada.

Fuente: Visión 360

Always Ready, que vivió un clima de incertidumbre en los últimos días por las versiones que señalaban la salida de su director técnico Julio Baldivieso, visita a Guabirá este sábado, que la pasó mal en las últimas horas después de que los hinchas se presentaron en el predio del club para “apretar” a los jugadores.

El cotejo, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de la División Profesional, se ha programado para las 19.30 en el estadio Gilberto Parada de Montero.

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El “Millonario” ha sumado siete unidades en sus tres primeras presentaciones, se ubica en el lote de líderes; mientras que Guabirá tiene un solo punto y, por su peor gol diferencia, es el último de la tabla de posiciones.

Después del sufrido triunfo del miércoles ante Oriente Petrolero, sumadas a las dos derrotas por Copa Libertadores, el presidente del club, Andrés Costa, declaró a varios periodistas que se analizaba la salida del DT.

“Se ganó, pero uno no tiene que tener mediocridad. Se ganó un partido muy difícil, muy complicado, pero hay que seguir mejorando muchísimo, y hay que tener esa reflexión porque los sueños y los objetivos que tenemos son muy grandes y seguramente vamos a ver de hacer un cambio”, lanzó el presidente.

Luego añadió que “hay que cambiar muchas cosas y si el timón no funciona o cumplió un ciclo, también hay que analizarlo”, dijo en clara alusión a una posible salida de Baldivieso.

A partir de esas declaraciones, las especulaciones abundaron; se dio por sentado que Baldivieso no iba más en el club e incluso se mencionó el nombre del reemplazante, pero un día después se informó que el directorio decidió respaldar la continuidad del estratega.

Al «azucarero» los problemas le llegaron el viernes. “La jornada de entrenamiento de Guabirá en Montero se vio empañada por un episodio de alta tensión, luego de que un grupo de hinchas irrumpiera en la práctica para encarar a los futbolistas y exigir explicaciones por la seguidilla de malos resultados en la División Profesional”, informó el periódico El Deber.

Con ese panorama llegan los dos clubes al partido de este sábado; ambos tienen la obligación de ganar para escalar en la tabla y también para hacerle frente a las presiones extrafutbolísticas.

Fuente: Visión 360