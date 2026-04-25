Blooming visita a ABB con la mira puesta en la cima del campeonato

La Academia celeste apunta a repetir la dosis en condición de visitante, tal como lo hizo días atrás en Oruro, donde supo imponer su juego y quedarse con un resultado clave fuera de casa.

Por Roy Alex Muguertegui T.

Fuente: El Deber

Blooming afronta un nuevo desafío en la División Profesional con la premisa de sumar fuera de casa, consciente de que rescatar puntos en condición de visitante puede marcar la diferencia en la lucha por clasificar a torneos internacionales. El conjunto celeste se medirá este sábado ante ABB en El Alto, desde las 17:15, en el estadio de Villa Ingenio.

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El equipo académico llega con una agenda exigente en las últimas semanas. Días pasados logró un valioso empate 2-2 en el Jesús Bermúdez frente a Real Oruro. Posteriormente, viajó a Brasil para disputar la Copa Sudamericana, donde cayó 3-2 ante Bragantino. Sin embargo, logró reponerse el miércoles con una ajustada victoria 2-1 sobre Nacional Potosí.

Uno de los referentes del plantel, Gabriel Valverde, se refirió al desgaste acumulado por la seguidilla de partidos y traslados. “Primero jugamos en Oruro, luego en San Pablo y Santa Cruz, ahora nuevamente subiremos a ciudades de altitud. Pero esto es fútbol y sabemos que siempre ha sido nuestro campeonato así”, expresó.

Por su parte, ABB ha tenido un arranque interesante en el torneo, aunque sus dos últimas presentaciones dejaron dudas y encendieron las alarmas en la institución paceña, que en temporadas anteriores tenía como objetivo principal el ascenso.

Para este compromiso, Blooming podría repetir gran parte del equipo titular, aunque el cuerpo técnico no descarta realizar ajustes en posiciones clave, buscando mantener intensidad y respuesta física en la exigente altura de El Alto.

Fuente: El Deber