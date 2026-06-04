Transportistas de Apolo anuncian huelga de hambre ante incumplimiento de acuerdos

Desde el transporte pesado de Apolo, anunciaron que la medida se tomará debido a la falta de abastecimiento de combustible y alimentos, que mantiene aislado al municipio de Apolo.
Juan Marcelo Gonzáles
Fuente: Red UNO
El transporte pesado de Apolo, representado por Ronal Llojlla, anunció que iniciará una huelga de hambre como medida de presión ante la falta de respuestas del Gobierno y el incumplimiento de acuerdos para garantizar la provisión de combustible, alimentos y tránsito seguro.
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“Estamos aislados nuevamente por los bloqueos. Nuestro transporte no puede operar, los pagos a bancos se acumulan y la población sufre por falta de insumos básicos”, explicó Llojlla durante la entrevista.
Piden abastecimiento
El dirigente detalló que, aunque se han establecido cuartos intermedios y rutas alternativas, la vía principal que conecta Apolo con La Paz y El Alto sigue siendo insuficiente para garantizar abastecimiento de diésel, gasolina y canasta familiar. La medida de presión se plantea como un sacrificio estratégico, evitando bloquear más carreteras y enfocándose en una acción que muestre la urgencia de soluciones al Gobierno.
“No vamos a perjudicar a nuestro departamento con bloqueos. Vamos a sacrificar nuestra alimentación para que el Gobierno cumpla con sus compromisos y nuestra gente no siga muriendo de hambre”, señaló el representante de los transportistas.
La huelga de hambre aún no ha iniciado formalmente, pero se anticipa que será convocada a principios de la semana siguiente en alguna institución del Estado, con invitar a la prensa para visibilizar la situación crítica que atraviesa Apolo y su sector transporte.
“Hacemos un llamado al Gobierno para que ponga sus buenos oficios y dé una solución inmediata. La vida de nuestra población y de los trabajadores está en riesgo”, concluyó Llojlla.
El anuncio refleja la profunda preocupación de los transportistas y la necesidad de soluciones inmediatas ante la prolongada crisis de transporte, combustible y abastecimiento en el norte paceño, que afecta tanto a trabajadores como a familias de Apolo.
Fuente: Red UNO