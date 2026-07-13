Recuperan motocicleta robada a un mototaxista y buscan a dos sospechosos

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

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Efectivos de Diprove Montero recuperaron una motocicleta que había sido robada a un mototaxista de 66 años durante un violento asalto ocurrido días atrás. El vehículo fue encontrado abandonado detrás del matadero municipal de Portachuelo y será devuelto a su propietario.

De acuerdo con el informe policial, dos hombres solicitaron el servicio del mototaxista al señor Toti Parada Justiniano. Al llegar a una zona con escasa circulación de personas y vehículos, los sujetos lo agredieron físicamente para despojarlo de su motocicleta.

«La víctima intentó defenderse utilizando su casco, pero los delincuentes lograron llevarse el motorizado», explicó el investigador de Diprove Montero.

Tras el hecho, el mototaxista presentó la denuncia y se inició la investigación. Días después, la Policía recibió información sobre una motocicleta abandonada detrás del matadero municipal de Portachuelo, donde se verificó que se trataba del mismo vehículo reportado como robado.

«Felizmente, la motocicleta ya se encuentra en dependencias de Diprove Montero. Se ha verificado que es el mismo motorizado sustraído y el caso continúa en investigación», señaló la autoridad policial.

La Policía informó que continúa con la búsqueda de los dos presuntos autores del robo, quienes fueron descritos como hombres de contextura delgada, de entre 25 y 30 años. Uno de ellos vestía una polera rosada y pantalón jeans, mientras que el otro llevaba una polera ploma y pantalón jeans oscuro al momento del hecho.