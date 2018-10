Camila, la única boliviana que participa en la elaboración del rover que será enviado a Marte

La joven ingeniera espacial, de 27 años, forma parte de un equipo internacional y es la única latinoamericana dentro del mismo.

Camila Velazco en una reciente descripción de su trabajo. Foto: Brújula Digital

Por ello, “el objetivo de SuperCam es analizar la composición de la roca marciana y así poder saber si se encuentran moléculas o componentes orgánicos porque el objetivo final es saber si ha existido vidas en Marte, si sí en qué forma o si no porque no ha podido haber”, dijo la experta.

En el caso de que se encuentre moléculas orgánicas, la científica mencionó que se va a poder evaluar de qué manera se podrá sobrevivir y así se podrá preparar misiones habitadas.El cuerpo del rover está en los laboratorios de la NASA, en Pasadena, Estados Unidos. El instrumento SuperCam, fabricado en Francia, será enviado a Estados Unidos para su instalación en el rover.

Por otra parte, el robot contará con un micrófono y Velazco considera una innovación. “Nunca en ningún proyecto que ha estado sobre la superficie de Marte ha tenido un micrófono, por lo que vamos a ver qué tipo de datos se puede sacar en esta misión con el mismo”, contó.

El micrófono se está desarrollando por el Instituto Superior de Aeronáutica y Espacio (ISAE), en Francia.

Velazco dijo que el proceso de fabricación es complicado ya que requiere una fase de varias pruebas y ensayos para definir la mecánica, la electrónica, las ópticas o si se necesita modificar tal vez algún requerimiento científico suplementario. Por otro lado, una vez que la construcción del instrumento esté concluida, se debe validar y verificar el funcionamiento. De esta manera, ya validado recién se puede entregar a la NASA. Luego, se hace la validación a nivel rover entero en el laboratorio de Estados Unidos, explicó Velazco.

El proyecto Mars 2020 es de la NASA. Éste recibe apoyo y colaboración de varios laboratorios: la NASA, JPL, CNES, Universidad de Valladolid, de España, entre otros.

El lanzamiento del rover será en julio de 2020 y aterrizará en febrero de 2021 en el planeta de Marte.

¿Qué es un rover?

Velazco explicó: “el rover es un auto pequeño, en la parte trasera no lleva un motor, es una especie de bomba atómica a base de plutonio que le permite tener el calor para sobrevivir a las temperaturas extremas en Marte, (es decir que controla el clima y el polvo) y darle energía eléctrica a todos los instrumentos científicos del rover, además de desplazarse sobre la superficie marciana”.

Para dicho proyecto las comisiones americanas y europeas han determinado que el planeta rojo no puede contaminarse, de manera que para la construcción del proyecto tienen condiciones de limpieza extrema, sostuvo Velazco.

“Cada dos semanas se hacen muestras de moléculas y partículas en el instrumento, tienen que estar bajo un cierto límite. También el área en que trabajamos está purificada, el aire es filtrado y nosotros estamos cubiertos con vestimenta integral y lentes para proteger nuestros ojos”, explicó. Esto por la protección planetaria.

¿Qué dimensión tiene el automóvil?

El robot tiene una dimensión de tres metros de largo, 2,7 metros de ancho. Tiene una altura de 2,2 metros y pesa 899 kg.

La ingeniera espacial llegó a Bolivia para visitar a su familia que radica en la ciudad La Paz y brindó recientemente una conferencia en el Franco Boliviano.

Velazco mencionó que tuvo suerte en obtener la beca y además, considera que para tener un buen resultado en lo que haces, hay que esforzarse.

Los presentes en la conferencia se sintieron motivados con el logro de Velazco, por lo que la misma aconsejó: “hay que atreverse a intentar e interesarse verdaderamente porque si no intentas no vas a saber si se puede o no. También tener seriedad en lo que uno hace porque no puedes esperar tener éxito en algo que no te interese de verdad y no limitarse a hacer las cosas”, esto para que principalmente puedan salir al exterior a estudiar, como lo hizo ella.