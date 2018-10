Demócratas seguirá conversando con Mesa, Doria Medina y Revilla para una alianza

El Movimiento Demócrata Social continuará conversando con Carlos Mesa (FRI), Samuel Doria Medina (UN) y Luis Revilla (Sol.bo) para formar una alianza basada en un programa de gobierno, pero libre de “caudillismos”.

“Nosotros hemos sido claros, queremos conversar, ya hemos conversado y queremos seguir conversando con Carlos Mesa, Samuel (Doria Medina) y Luis Revilla, pueden haber otros líderes”, declaró el senador Oscar Ortiz.

Los Demócratas están dispuestos a trabajar en una articulación basada en un programa de gobierno, generando confianzas, no solo para alcanzar una victoria electoral en los comicios generales de 2019 sino para ofrecer al país un Gobierno sólido.

Ortiz precisó que existen temas centrales para su agrupación política como las autonomías y en consecuencia revisar las leyes que han menoscabado este proceso, impulsar políticas sociales y apoyar al sector productivo del país.

Dijo no compartir con las visiones caudillistas “el país quiere liberarse de un caudillismo y no vamos a ir a otro caudillismo”, no quiso señalar a ningún líder en particular, sin embargo, dijo que los individualismo no ayudan en la construcción de una alianza.

Visión con la que comparte el diputado Wilson Santamaría “Si nos aferramos a las lógicas de ego y mesiánicos, y creemos que todos somos nuevos (y) no me junto con nadie, no parece el camino más adecuado”, advirtió.

Mesa decidió realizar un acuerdo con el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI) y será el candidato presidencial, lo que no impide que pueda formar alianzas con otras organizaciones políticas.

Doria Medina anunció que también irá por la presidencia, pero que en las primarias si hay alguien con mayor votación en unas pugnas internas está dispuesto a dar un paso al costado y apoyar al más votado.

Revilla no tiene partido político nacional, después que el Tribunal Supremo Electoral le negó su personería jurídica, por lo tanto su partido Sol.bo solo tiene alcance local.

Fuente: http://opinion.com.bo