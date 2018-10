Fui a un curso de inversión en bolsa para saber qué hacer con mis diez euros

Cuando le pregunté por las claves para invertir si tienes poco dinero me dijo que tenía que tener claro que rica de hoy a mañana no me podía hacer: “No se trata de ir a la bolsa como si fueras al casino y hacer un all in. Cuando inviertes poco dinero hay que hacer operaciones más pequeñas y encontrar un producto que conozcas y con el que te sientas cómodo”.