Luego de 11 años, Piraí Vaca será papá de un varón

Piraí Vaca, el guitarrista más reconocido de Bolivia, visitó el programa Asuntos pendientes (EL DEBER Radio 103,3 fm), conducido por Tuffí Aré y Patricia Gutiérrez, para hablar sobre su reciente gira por Europa.

Durante la amena entrevista, de manera espontánea, el músico contó que su esposa Jackeline Lavadenz está en la dulce espera. “Es la primera vez que lo voy a comentar. Tengo a Casiopea, de 11 años, y a Altazor, de seis meses, en la barriga de mi esposa”, comentó Vaca, confirmando que su hija tendrá un hermanito dentro de poco.

El nombre de su primer varón se inspiró en Altazor o El viaje en paracaídas, la obra cumbre del poeta chileno Vicente Huidobro. “Somos grandes admiradores de ese poema en siete cantos”, agregó Piraí.

Video de la entrevista completa:

Historia de amor

Piraí y Jackeline se casaron el 20 de septiembre de 2014, en la misma fecha en que se dieron su primer beso, cuatro años antes. “La vi en un boliche y me llamó la atención su sonrisa; intenté acercarme tres veces, pero la timidez me hacía regresar a la silla”, contó Piraí, que logró cruzar unas palabras con ella y sacarla a bailar, algo que los apasiona, y desde entonces no abandonaron más la pista.

