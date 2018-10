San José recauda 14.500 bolivianos en campaña

La campaña se extenderá hasta el próximo viernes y se espera que el aficionado orureño reaccione, para cubrir parte de los sueldos del primer plantel.

“Son solamente bocas”, disparo el organizador de la campaña de recaudación en apoyo a San José, Dennis Ramos Bernal, frustrado porque en la cuenta bancaria se depositó 7.493 bolivianos y en las latas se recaudó una cifra de aproximadamente Bs. 7.000.

La actividad continuará hasta el partido contra Wilstermann, el domingo 21, en el estadio Jesús Bermúdez, esperando que el aficionado pueda llegar con sus aportes.

“Nos dijeron habrán cuenta (bancaria), vamos a apoyar al club. Se abrió la cuenta pero parece que no existe apoyo (…) un hincha de verdad no puede estar quieto con la situación del club”, continuó el aficionado del plantel orureño.

La campaña empezó el 27 de septiembre y tenía el objetivo de recaudar dinero para pagar parte de una planilla de sueldo con el aporte de la ciudadanía orureña, en su mayoría hincha de San José. Actualmente, el equipo encara diferentes demandas de exjugadores, aspecto que afectó la planificación de pago en el equipo.

Los montos equivalen a 2.000 dólares. Por su parte, la dirigencia espera que aún se pueda llegar a conseguir algo más de dinero. La planilla de San José ronda los 170.000 dólares y el presidente Wilson Martínez mencionó que cumplirá con su compromiso de pagar hasta la siguiente semana un mes de sueldo.

“Estábamos esperanzados de llegar a una suma muy alta, pero también estábamos pisando tierra de no dejar la carga a los hinchas. Como dirigentes nosotros tenemos nuestra responsabilidad y el lunes vamos hacer efectivo de cancelar un sueldo (…) no me siento mal, más me siento más ganas de seguir luchando, lo que están haciendo los jugadores y el cuerpo técnico, es para aplaudir”, sostuvo el presidente Wilson Martínez.

Fuente: diez.bo