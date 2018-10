Todo lo que se sabe de Selena Gomez desde su ingreso a un psiquiátrico

La cantante y actriz Selena Gomez en California, en abril de 2018. GTRESONLINE

La actriz y cantante lleva más de una semana en un centro de salud mental, siguiendo la llamada terapia dialéctica conductual, tras sufrir una “crisis emocional”

Esta semana se cumplen diez días desde el ingreso de Selena Gomez a un psiquiátrico en Estados Unidos. Al parecer la cantante y actriz de 26 años sufrió una “crisis emocional” la semana pasada y fue ingresada para seguir una forma de tratamiento denominado terapia dialéctica conductual. Aquí los detalles:

Antecedentes

Una semana antes de su ingreso, la intérprete de Bad Liar sufrió otra crisis mientras se encontraba en su casa en Studio City en California. De acuerdo al portal estadounidense TMZ, la también actriz se encontraba abatida y emocional tras unos análisis que mostraban un nivel alarmantemente bajo de glóbulos blancos después de su trasplante de riñón. Inmediatamente sus familiares la llevaron al hospital Cedars-Sinai (Los Ángeles), donde le dieron el alta días después. Sin embargo, la cantante tuvo que ser readmitida al poco tiempo porque ese bajo recuento persistía, lo que llevó a la exniña Disney a un derrumbe emocional.

Gomez reveló en septiembre de 2017 haber necesitado un trasplante de riñón como parte de su lucha contra el lupus, una enfermedad autoinmune que se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo, piel, articulaciones, corazón, o cerebro. “No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribió la actriz de Monte Carlo a sus más de 144 millones de seguidores de Instagram en aquella ocasión. Junto al mensaje aparecía una foto en la que ambas aparecen en una camilla de hospital en lo que parecen ser los momentos previos a la intervención quirúrgica y otra de su cicatriz. Esta publicación consiguió alcanzar en menos de una hora más de un millón de me gusta y 24.000 comentarios.

La artista no solo tuvo que lidiar con problemas de salud física, sino también con una depresión y con la ansiedad que la venían afectando desde hacia meses. En febrero de este año Gomez decidió seguir un programa de dos semanas en Nueva York, para tratar esos dos problemas mentales. En dicha ocasión ella buscó terapia, hizo pilates, yoga y meditación, y siguió una dieta saludable. “Sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto muy empoderada”, dijo en su momento una fuerte cercana a la revista People.

Ingreso en el psiquiátrico y tratamiento

Tras su segundo ingreso en el Cedars-Sinai Medical Center, la cantante cayó en una “crisis emocional”. De cuerdo a fuentes citadas por TMZ, ella tuvo “un colapso” y “se asustó” tanto que intentó arrancarse las vías del brazo.

Actualmente la originaria de Grand Prairie (Texas) se encuentra en un centro psiquiátrico en la Costa Este, recibiendo un tratamiento llamado terapia dialéctica conductual (DBT por sus siglas en inglés), que se concentra en terapias individuales y grupales que buscan trabajar la aceptación de uno mismo.

De acuerdo a la revista estadounidense Psychology Today, la DBT se enfoca en proporcionar herramientas psicosociales en cuatro áreas principales: el primero se centra en mejorar la capacidad del individuo para aceptar y estar presente en el momento actual; el segundo busca aumentar la tolerancia de una persona a emociones negativas, en lugar de intentar escapar de ellas; el tercero cubre estrategias para manejar y cambiar las emociones intensas que causan problemas en la vida personal; y el cuarto consiste en técnicas que permiten que una persona se comunique con otros de una manera asertiva, manteniendo el respeto con sigo mismo y fortaleciendo las relaciones.

Según la Universidad Internacional de Valencia, inicialmente este tipo de terapia fue desarrollada para el tratamiento de personas con conductas suicidas y trastorno límite de la personalidad, pero también se ha aplicado con éxito en otros trastornos como la depresión o el abuso de sustancias. Esta no es la primera vez que Gomez recibe este tipo de tratamiento.

¿Hubo algún tipo de señal?

Un par de semanas previas al incidente, el 24 de septiembre, la artista hizo una última publicación en su cuenta de Instagram antes de anunciar que se daba de baja en las redes sociales. “Por mucho que estoy agradecida por la voz que las redes sociales nos brindan a cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida por poder dar un paso atrás y vivir mi vida presente al momento que se me ha dado” comentó a sus 144 millones de seguidores, antes de recalcar: “Solo recuerda, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera”.

Previo a ello, Gomez había sufrido muchos comentarios negativos tras el compromiso de su exnovio Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin, y durante una cesión de preguntas y respuestas en Instagram Live, la intérprete de Back to you admitió que la depresión fue gran parte de su vida en los últimos cinco años. “Antes de cumplir 26 años, pasé por un periodo en el que estuve en piloto automático durante cinco años, pasando por las emociones, tratando de descubrir quien soy y haciendo lo mejor que podía. Pero al hacerlo, la gente me destrozaba”, declaró.