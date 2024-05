Cámara captó el momento del fatal accidente que cobró la vida de una joven motociclista

Por tres días, Lizeth luchó por sobrevivir en cuidados intensivos de una clínica privada en Santa Cruz.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Cámaras de seguridad fueron testigos del fatídico momento en el que Lizeth Fuentes Copa, una joven madre y motociclista, perdió la vida en un trágico accidente el pasado 2 de mayo. Lizeth se dirigía a su trabajo en la zona de la Villa Primero de Mayo, octavo anillo de la avenida Panamericana, cuando fue impactada por una camioneta que, según testigos, circulaba a una velocidad excesiva.

En el video se observa cómo la joven intentaba cruzar hacia el otro carril a bordo de su motocicleta cuando ocurrió el impacto, que le causó graves lesiones, incluyendo fracturas en el cráneo y clavícula.

A pesar de los esfuerzos médicos, Lizeth falleció la madrugada del domingo en la clínica donde estaba internada, dejando en la orfandad a sus tres pequeños hijos de 8, 7 y 2 años.

La tragedia se agrava ante la indignación de la familia, especialmente de la madre de Lizeth, Eli Copa, quien denuncia que el conductor responsable del accidente quedó en libertad.

«El conductor salió absuelto, la jueza le ordenó que venga a colaborarnos, pero de tanta insistencia mía recién vino, pero fue uno de sus primos, y sólo nos dejó 3 mil bolivianos», expresó Copa, visiblemente indignada.

La madre clama por justicia mientras enfrenta el dolor abrumador de perder a su hija y el sostén de sus nietos. «Ya no la voy a ver a mi hija, ya no la tendré nunca más. ¡Quiero justicia!, ¡Ya no la tengo a mi hija! Ahora sólo me queda mi hija en un cajón, el dolor y la tristeza de mis nietos, ¡Eso me queda!», manifestó entre lágrimas e impotencia.