Alcaldía cruceña realiza controles en los mercados por fin de año

CONTROLES. El Departamento de Defensa al Consumidor realizó el decomiso de sardinas no autorizadas para el consumo; y en los siguientes días efectuará controles de carne de cerdos, fuegos artificiales y cohetes, productos que por fin de año tienen alta demanda.

A solo cuatro días de la Nochebuena y a raíz de que en estas fechas se incrementa el ingreso de productos de contrabando que son comercializados en los diferentes mercados de la capital cruceña, el

Gobierno municipal, a través de Defensa al Consumidor, viene realizando diferentes controles priorizando la salud de la población.

Ayer, decomisaron productos de contrabando y hoy realizarán controles de carne de cerdo en frigoríficos; posteriormente, el control a la venta de fuegos artificiales y cohetes, productos que por las fiestas de fin de año tienen alta demanda.



Pedro Galarza, inspector salubrista del Departamento de Defensa al Consumidor, señaló: “A raíz de una denuncia, estamos haciendo un operativo, para verificar la existencia de sardinas y productos que no están autorizados para comercializar. Estamos realizando un control en todas las actividades económicas, para retirar las que tienen el registro de Senasag caducado. Tras el decomiso se les está emitiendo notificaciones para que se puedan apersonar por la oficina y darles una explicación que también se merecen del porqué se ha hecho el operativo, para que ellos no sientan que el Municipio obra de mala fe. Tenemos vendedores que hasta el momento no son conscientes y venden el producto sin tomar en cuenta que no está autorizado y no cuenta con condiciones de ser comercializado”.



El salubrista añadió que “estos productos no están aptos para el consumo porque en las pruebas de laboratorio realizadas han salido con restos de parásitos; además el producto mismo cuando está caducado, la empresa ya no tiene la autorización para seguir comercializando, lo que significa que han ingresado de contrabando”.



La autoridad del Municipio precisó que desde noviembre han intensificado los controles en los diferentes mercados de la ciudad. “Trabajamos en diferentes áreas en pro de la salud del consumidor, que es nuestra prioridad”, indicó.



OTROS CONTROLES



Previo a los días de festejo, los jóvenes y niños ya se divierten con los juegos pirotécnicos, pero no todos son aptos para su manipulación e incluso algunos son muy peligrosos, por lo que la venta de estos está prohibida no solo en Bolivia sino también en otros países.



Con la finalidad de prevenir accidentes, la Alcaldía está realizando controles para verificar que no se expendan los cohetes que representan un peligro para la población.

Desde el Departamento de Defensa al Consumidor, recuerdan que está prohibida la venta de cohetes de alta peligrosidad, por lo que se están realizando batidas para decomisar estos productos que atentan contra la vida de las personas.



Al respecto, el capitán Roxney Borda, jefe del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), indicó que estos juegos necesitan de la supervisión de un adulto, para evitar accidentes que ocasionen amputaciones de miembros, pérdida del sentido del oído o quemas que pueden provocar incendios estructurales.

Fuente: PAT, El Mundo