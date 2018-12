Crecen las críticas por la relación entre Gobierno de Evo y cúpula de Policía y FFAA

Crecen las críticas por la relación entre Gobierno y cúpula de Policía y FFAA

Mesa cree que el Gobierno vulnera la CPE. En las redes sociales se abrió el debate del tema



El lunes el presidente Evo Morales posesionó al alto mando militar

La visión que tiene el Gobierno de Evo Morales en cuanto a la relación con las Fuerzas Armadas y la Policía pasa de la polémica a la crítica dura por parte de los opositores, incluso llega a la arena de la campaña electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, señaló: “Una vez más el Gobierno vulnera la CPE (Constitución Política del Estado). Violando los artículos 245 y 251, posesionó a altos mandos de las FFAA y la Policía, completamente sometidos y al servicio del presidente y su partido”, y luego ingresó en el ámbito electoral, aludió a su candidatura y prometió: “Esta práctica inaceptable se acabará pronto”.

La respuesta del MAS no se dejó esperar. El jefe de bancada en Diputados, David Ramos, recordó la función represiva que tuvieron las FFAA y la Policía en los hechos de octubre de 2003, durante el último Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en el que Mesa fue vicepresidente. Dijo que hoy los militares pagan bonos y ya no dependen de la decisión de Estados Unidos.

Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial por UCS, consideró que el Gobierno y los mandos militares y policiales confunden dos cosas: Las normas referidas a la CPE y la militancia política. “Es decir, lo partidario y lo estatal. Ambas no pueden cruzarse. El Gobierno se relaciona con las FFAA no con un criterio estatal, sino político partidario. La designación de autoridades lo hace en función de lealtades y eso no es correcto”.

El lunes, el presidente Evo Morales posesionó al general Williams Kaliman Romero como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) y al coronel Rómulo Luis Delgado Rivas como el nuevo comandante general de la Policía boliviana.

Delgado se comprometió públicamente a trabajar “bajo los parámetros y paradigmas de un verdadero proceso de cambio, que se ha convertido paulatinamente en transformaciones profundas en el Estado Plurinacional de Bolivia, encaminados hacia el progreso y el desarrollo” gracias a las políticas económicas y sociales de inclusión y de redistribución de recursos, impulsado por el actual Gobierno.

Kaliman, cuando fue consultado si se consideraba un soldado del proceso de cambio, respondió: “No solo el comandante en jefe, sino todos los militares somos parte de todos los cambios positivos que tiene el Estado”.

Estas declaraciones generaron críticas en las redes sociales y principalmente de la oposición. / EL DEBER y ANF.