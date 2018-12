Eduardo Villegas: “Creo que soy el mejor”

El director técnico cochabambino logró su sexto título, esta vez con San José, dijo ser el entrenador más destacado de Bolivia.

De una vez por todas Eduardo Villegas dejó la modestia y aseguró ser el mejor director técnico de Bolivia. Lo que todos sabemos, pues tiene seis títulos en la primera división del fútbol boliviano. La noche de este miércoles logró ganar la Copa del torneo Clausura 2018 dirigiendo a San José.

Siempre se lo dijeron, pero Villegas siempre se mantuvo con un perfil bajo y tratando de no aplaudirse solo. “Mejor lo resumo, creo que soy el mejor”, disparó el cochabambino, que tuvo un momento de estrés después del pitazo final, tras el empate (1-1) del santo con Royal Pari.

Pero no solo fue eso, Villegas se animó a más, pues afirmó que “sí”, es momento de que asuma el mando de la selección boliviana oficialmente. “No me han dicho nada, pero me halaga que lo mencionen. Si me toman en cuenta puedo presentar mi proyecto”, afirmó Villegas, que llegó hasta las lágrimas cuando su esposa, Tatiana, se le acercó después de lograr un nuevo objetivo profesional.

