El futuro de Farías se definirá la primera semana de enero

El comité ejecutivo afirmó que se trabaja en escoger al nuevo entrenador de la selección nacional, se desmintió que Farías este molesto y haya decidido no regresar al país.

La selección nacional todavía no tiene un técnico. La primera opción es César Farías quien se encuentra de vacaciones fuera del país. Para definir si será o no el nuevo seleccionador de la Verde, los ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sostendrán una reunión clave la primera semana enero.

Fuentes cercanas a la FBF afirmaron a Diez.bo, este domingo, que el tema de Farías se trabaja con calma. “Pedimos paciencia, estamos trabajando”, afirmó un alto ejecutivo.

En las últimas horas trascendió que el timonel venezolano no volvería al país; sin embargo, todos esos rumores fueron desmentidos por la FBF.

“No es como lo dicen, el profesor está de vacaciones, en su momento hablaremos con él”, sostuvo la fuente. Sobre la posibilidad de que haya otros entrenadores en carpeta, no se quiso dar más detalles.

Farías por su parte afirmó antes de irse de vacaciones que nadie cambiará su forma de actuar y ninguna clausula lo callará.

“A mi no me gustan los poderosos y nadie me va a cambiar la forma de ser, el que cree que puede ponerme una mordaza está equivocado, todos los contratos dicen y hablan del respeto que se debe tener, pero a mi una cláusula no me va a callar, y no me van a quitar la libertad de expresión”, aseveró Farías.

En su momento, Marco Rodríguez, vicepresidente de la División del Fútbol Aficionado, afirmó que la elección del nuevo timonel será en consenso y se analizan a otros entrenadores.

Los permanentes problemas de Farías a todo nivel y su salida casi en silencio del país hizo pensar a los medios paceños que el venzolano se fue para no volver.

