Fabol aprueba fallo del Tribunal y advirtió a jugadores de Universitario a no presentarse

Los representantes de los futbolistas en Bolivia apoyan la determinación de TSDD de sancionar a Universitario con la resta de tres unidades del torneo Clausura. La determinación desciende automáticamente a los chuquisaqueños.

Carlos Jordán

La posición de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) es que la ejecución del Tribunal Superior de Disciplina Deportiva (TSDD) sobre el caso del club Universitario por impago de salario a su extrenador Óscar Sanz de 42.000 dólares es correcto, por lo tanto, la pérdida de los tres puntos del campeonato Clausura y como consecuencia el descenso de categoría ha sido netamente en aplicación a la norma.

El dato lo confirmó este viernes David Paniagua, secretario general del referido gremio de futbolistas, quien recordó que el TSDD simplemente ejecutó un fallo de los 26 que pudieron ejecutarse porque que el resto de clubes deudores llegaron a un arreglo económico con sus jugadores y por ende con la Federación Boliviana de Fútbol que ha respaldado en algunos casos con pignoraciones de los derechos de televisación.

Sobre una supuesta decisión de Universitario que está exigiendo a sus jugadores que se presenten este sábado a jugar ante Destroyers un partido de desempate, acudiendo a la tabla Acumulada de la temporada y considerando que no se le debe quitar los tres puntos debido a que la comisión técnica de la División Profesional no acepta oficializar la medida, Paniagua advirtió a los jugadores que no deben hacerlo porque ya se aplicó la norma y esto implica que los jugadores de la ‘U’ quedan desligados del club.

“Lo que debe hacer Universitario es cancelar su deuda, de lo contrario en unos días más no podrá jugar ni en su asociación”, sostuvo.

Fuente: diez.bo