Gobierno contrae nuevo préstamo del BID por $us 51,6 millones para apoyo presupuestario

El contrato de préstamo no fue difundido ni por el Senado, ni por Diputados, ni tampoco por el BID. Tampoco la parte considerativa de la ley fue transparentada.

Presidente Evo Morales en reunión con el Representante del BID en Bolivia y otros personeros. Foto archivo ANFLa Paz, 19 diciembre (ANF).- A menos de un mes que concluya el año, la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley 1132 del 13 de diciembre, por el que el Estado boliviano contrae un nuevo préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 51,6 millones para poyo presupuestario. Sin embargo el Ejecutivo ni el Legislativo transparentaron dicho contrato en sus páginas oficiales.

En su artículo único la norma señala que de conformidad a lo establecido en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado se aprueba el contrato de préstamos No 4606/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el BID el 7 de noviembre de 2018 por un monto de has $us 51,6 millones destinado a cumplir lo establecido en el mencionado contrato de préstamo.



“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del Tesoro General del Estado asumir el repago de las obligaciones, como el servicio de la deuda, que sean contraídas en el ejecución del mencionado contrato de préstamo No 4606/BL-BO aprobado en la presente ley”, señala de manera escueta.



Sin embargo, ni la página oficial del Senado, ni Diputados, ni tampoco el BID difundieron la parte considerativa de la ley, ni el contrato de préstamo firmado con el Gobierno boliviano.



El Ministerio de Economía y Finanzas no aclaró el destino de esos recursos, mientras que en las redes sociales surgieron varias versiones que sugieren la falta de recursos para pagar el doble aguinaldo determinado por el Gobierno en razón de un crecimiento mayor al 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB).



También surgieron voces que señalan que el nuevo préstamo es para cubrir parte del déficit fiscal que este año se proyecta llegará a 8,3% del PIB.

Fuente: ANF