La Iglesia católica pide celebrar la Navidad con esperanza

Demanda desterrar actitudes como la violencia, la corrupción, la discriminación, el racismo, la imposición y la falta de respeto que no contribuyen a una Bolivia justa

Beatriz Ávalos R.

La Iglesia católica boliviana, en su mensaje navideño emitido este jueves, pidió a la población celebrar esta fiesta con esperanza y amor porque nace entre nosotros el hijo de Dios para mostrarnos que su amor es más fuerte que las divisiones y el odio.

El mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana fue leído por el secretario general, monseñor Aurelio Pesoa, donde se resalta que la esperanza no es virtud para cuando todo va bien y no hay dificultades, sino que se demuestra en los momentos difíciles. “Este año celebramos la Navidad entre signos que desconciertan y preocupan y parecen favorecer el pesimismo y la tristeza. Pero quien espera en el Señor, no cae en el derrotismo y la queja desesperada, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán”, reza el mensaje, que hace mención al versículo de Isaías 40:31.

Agrega que la esperanza es la virtud de los que anticipan el futuro con fe y esfuerzo, en un deseo de construir un mundo de acuerdo al plan de Dios. “Animamos a todos a contemplar al niño Dios, para recobrar y cuidar la esperanza, la alegría y el afán de lucha por una Bolivia justa y fraterna”.

Señala que cuidar la esperanza es preparar nuestros corazones para recibir al Señor y liberarnos de odios y resentimientos. “Cuidar la esperanza nos exige restaurar las relaciones en la familia y seguir apostando por la unidad y el amor incondicional, más allá de las dificultades y ofensas. Cuidar la esperanza en nuestro país es desterrar actitudes como la violencia, la corrupción, el racismo, la discriminación, la imposición y la falta de respeto, que no contribuyen a la Bolivia justa que deseamos con todas nuestras fuerzas. Es mantenernos vigilantes a los acontecimientos que vivimos, para que nada ni nadie nos la robe y para que sigamos alimentando la solidaridad con los más marginados y vulnerables de nuestra sociedad”.

En Santa Cruz

Ayer, el arzobispo de Santa Cruz, mons. Sergio Gualberti, en su saludo navideño realizado en el coliseo del colegio Uboldi, recordó que el ángel se presentó, primero a los pastores, para anunciar el nacimiento del salvador. “Ellos (los pastores) con sus ojos de personas pobres, sencillas y sin prejuicios reconocen a ese niño, al salvador. No sé cuántas personas habrían podido reconocer al salvador, seguramente no Herodes, ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, ni la clase dominante. Hoy el Señor vuelve a nacer y tenemos la certeza de que esa buena noticia vuelve a resonar para nosotros”, expresó.

“¿Cómo y dónde reconocer al niño Dios? ¿Para quiénes será más fácil reconocer y encontrar al salvador? Para los pastores en ese ambiente despoblado y pobre o para nosotros, hoy sumergidos en un mundo materialista, individualista y distraído por la cultura superficial y consumista que ha transformado la Navidad en una fiesta vacía y comercial?”, reflexionó.

El religioso pidió ver con los ojos de los pastores para encontrar al niño Dios en los pobres y descartados de la sociedad. Además, apoyarnos los unos a los otros, especialmente en estos momentos en que la Iglesia recibe ataques de todos lados.

Fuente: eldeber.com.bo