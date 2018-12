Messi: “Me encantaría que vuelva Neymar”

LLeo admitió que le gustaría volver a compartir equipo con el brasileño, pero reconoció que no sería fácil.

FOX Sports

“Nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Somos amigos, vivimos cosas muy lindas, otras no tanto. Veo muy difícil incluso que pueda salir de París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar”, dijo Leo Messi sobre el sueño de ‘repatriar’ al crack de Brasil.

La amistad entre la Pulga y Ney va mucho más allá de una cancha de fútbol y no se terminó con la salida a Francia, pero el argentino sabe que el PSG no lo largará con facilidad. De hecho, no existe ni una cláusula para que pueda salir en 2019. Recién en 2020, con una cifra muy elevada, alguno de los gigantes europeos podría sentarse a hablar.

Por otra parte, Messi habló de otro viejo conocido: “Obvio que sí extraño a Iniesta, tanto dentro como fuera del campo. Fueron muchos años compartiendo muchas cosas con Andrés”.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar