Rafael Nadal prepara el regreso: “Me estoy sintiendo muy bien físicamente”

El actual número dos del mundo piensa en su debut en el primer Grand Slam de la temporada para el que se preparará con una exhibición en Abu Dhabi.

FOX Sports Digital

“Me estoy sintiendo muy bien físicamente. Llevo un tiempo preparándome para el inicio de la nueva temporada y es importante para mí estar entrenando con intensidad”, señaló el español Rafael Nadal en medio de su preparación para el inicio del circuito que tendrá una primera estación en el torneo de exhibición que lo tendrá como invitado en Abu Dhabi.

El primer gran objetivo del número dos del mundo será el Abierto de Australia y para prepararlo nada mejor, a su juicio, que el campeonato en Medio Oriente. “Es un torneo que reúne las condiciones idóneas para preparar el primer Grand Slam del año. Ha sido de gran utilidad porque puedo estar un tiempo relajado pero a la vez jugar partidos con un alto nivel de competitividad”, dijo.

En entrevista con The National, Rafael Nadal tuvo palabras para el duelo particular que vivirá esta temporada con Novak Djokovic, el actual número uno del mundo. “Los partidos contra él siempre son muy intensos, cubre bien todos los ángulos de la cancha. No tengo dudas de que es uno de los contrincantes más fuertes que se pueden haber tenido en toda la historia del tenis”, explicó.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar