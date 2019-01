Arce: Bolivia apunta a diversificar la economía para seguir creciendo

Luis Arce, que volvió a la cartera de Economía, aseguró que apostarán por el agro, la industria, la pequeña empresa y el turismo para que puedan ser los nuevos motores que permitan a la economía nacional seguir avanzando

Miguel Roca







El ministro de Economía, Luis Arce, dijo este domingo que el Gobierno apostará por el modelo económico productivo, que según la autoridad estaba funcionando a media máquina en el país. El hombre fuerte de la economía boliviana aseguró que la consolidación del modelo traerá mejores días para los bolivianos.

“Tanto el sector agropecuario, la industria, la pequeña empresa y el turismo, le vamos a apostar a esas áreas donde hemos emprendido pero no ha sido lo suficientemente fuerte para hacer ese jalón que falta para sacar a más gente de la pobreza”, dijo Arce en el programa El pueblo es noticia de Bolivia TV.

Además, explicó que en los siguientes años se consolidarán los procesos de industrialización que han emprendido, y citó al yacimiento Mutún, la industrialización del litio y las inversiones en electricidad.

“Bolivia tendrá una economía diversificada, al margen de seguir con el proceso de industrialización en hidrocarburos, que todavía hay mucho que hacer, el país tiene una agenda clara a dónde va”, afirmó Arce Catacora.

Con relación al precio del crudo, de acuerdo con el ministro de Economía, se estima que el precio promedio del barril de petróleo será de $us 50, situación que permitirá al país gozar de buena salud financiera, apuntando a que el sector de hidrocarburos tiene una participación del 7% de la economía nacional.

“Lo que pueda afectar al tema del precio no afecta al crecimiento de la economía, ¿dónde afecta el tema de los precios?, a las gobernaciones y municipios. El problema del sector hidrocarburos no es por el lado de los precios, sino por el lado de los volúmenes, porque entendemos la crisis que atraviesan Argentina y Brasil y la poca demanda, para la economía nacional el sector hidrocarburos, así con los tropiezos que tendrá no será un tropiezo para que el país siga creciendo, porque otros motores lo remplazarán y empujarán el carro de la economía boliviana”, advirtió.

La economía boliviana creció un 4,4% en 2018 y se estima que mantenga el mismo ritmo de expansión para 2019 (4,3%), un dinamismo que coloca al país, por un año más, entre los más pujantes de la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Sin embargo, el pronóstico del Gobierno boliviano es del 4,7%.

Fuente: eldeber.com.bo