‘Chavo’ el retorno de un rey sin corona

Dakar 2019. Luego de su exclusión de la prueba más extrema del planeta, hará una pausa. Calificó de ridículas y hasta chistosa la decisión de la organización francesa.







Parece tranquilo cuando se lo ve, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera vivido la peor decepción en su carrera deportiva. Él tiene dos pilares que mueven su vida; su familia y los fierros. Estos últimos le jugaron un revés que terminó en una demanda por discriminación a la Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Dakar, con los números en contra (más de 300 mil dólares invertidos “al tacho”) y un sabor amargo, de esos que se pierden con el tiempo. Juan Carlos “Chavo” Salvatierra regresó al país luego de que le negaran correr en la prueba más extrema del planeta, calificó de ridícula y chistosa la decisión, hará una pausa deportiva y retomará su trabajo en su empresa.

La frustración es inevitable. “No dejamos de tener una sensación de un sabor muy amargo por la injusticia y el abuso que se ha cometido en contra mía al no dejarme participar, sabiendo que estábamos cumpliendo a cabalidad el reglamento y que ni siquiera se nos permitió saber oficialmente cuál era el verdadero problema para tener la oportunidad de, si no cumplíamos algo, subsanarlo”, señaló Salvatierra. No es para menos, la ASO le comunicó de manera verbal tres días antes que no correría el Dakar si no cambiaba de máquina porque no era fabricada en serie, es decir, que sea de consumo masivo (eso es lo que interpretamos como medio, porque el reglamento de la carrera no especifica ese punto), más aún cuando le permitieron correr y hasta le ayudaron a un piloto europeo con una quads de las mismas características. “Si sucedió con otro piloto europeo que tenía un vehículo con un concepto similar al mío, con una construcción en serie pequeña para las carreras donde observaron algo, le pasaron por escrito qué debía presentar y al otro día presentó lo que le pidieron y ahora está en competencia”, acotó “Chavo”.

Una bajeza en mesa. Se conoció que un grupo de corredores argentinos, liderados por el padre de Jeremías González y Nicolás Cavigliasso habían enviado una carta con una posición tajante de no participar si “Chavo” corría porque la Barrer Race One 690 tenía más ventaja que la Yamaha de ellos. “El propio Etienne Lavigne lo dijo al vivo en Fox Sport, dijo que si me dejaban correr se pelaban conmigo o un grupo de pilotos, lo cual me parece muy tonto admitirlo, se le salió. Es un elemento muy importante porque prueba la ilegalidad que se cometió. En ningún momento vino a sentarse para informarme con un documento oficial qué pasaba, cuál era el punto, el párrafo, el número de regla que no se cumplía, como es habitual que se debe hacer”, afirmó Salvatierra.

Espera el fallo de la justicia. “Acudí a la justicia peruana para denunciar el delito de discriminación que sufrí, está marchando, siguiendo su proceso normal, ya me estarán informando a los abogados que están a cargo. No deberían tardar mucho, porque son personas extranjeras que están temporalmente en el Perú y hay posibilidades que se vayan y no se los encuentre”, confirmó el nacional. La misma organización le pidió que retire la demanda, para ellos, como es lógico, no es bien visto que tengan una acusación en su contra, ya que eso mancha su imagen. No obstante, hasta el 17 de enero es el tiempo límite para tener algún resultado. En el mejor de los casos, “Chavo” recibiría una resarción económica por la inversión que hizo (más de 300 mil dólares), además sentaría un precedente único en Sudamérica contra la ASO, al ser el primer piloto con un fallo favorable ante el gigante francés. En el peor, solo quedaría un precedente del proceso.

De vuelta a la rutina. “De momento vamos a hacer una pausa, voy a retomar mi trabajo, tengo mucho por hacer”, concluyó “Chavo”. Claro, después que ganó el Desafío Inka en Perú con más de 50 minutos de diferencia a su escolta, que la misma ASO lo pusiera como favorito para conquistar el Dakar 2019 y ser el primer boliviano en alcanzar la hazaña, no es para menos esperar que la justicia y el tiempo hagan su trabajo. Y así dejar la ilusión de apoderarse de una corona que ningún boliviano ha podido ponerse.

36 Años

Como piloto profesional obstenta títulos mundiales de Cross Country.

8 Dakar

Tiene en su historial deportivo. Todos los corrió a bordo de su motocicleta.

300 Mil dólares

Y poco más es el monto de inversión del corredor para esta carrera.

Fuente: eldia.com.bo