Dalma Maradona publicó un duro mensaje contra Diego y contó detalles de cómo está la relación

La hija del astro hizo un balance de 2018 y fue contundente: “Tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo”.

A la espera de su primer hijo, Dalma habló sobre su padre. Foto: Instagram

A modo de catarsis o de balance, según cómo se interprete, Dalma Maradona hizo un resumen de 2018 en su cuenta Instagram, donde subió un collage de fotos y un texto con duros mensajes contra Diego y su entorno.

A la espera de su primer hijo, la actriz e hija del astro del fútbol habló de “cosas que le dolieron” y de que ya “no necesita mentir” en referencia a la actual relación con su papá, con quien se encuentra distanciado.

El posteo de Dalma Maradona en Instagram.

“Este año lo arranco sin nada de toda esta mierda! Escribo y suelto… Yo no necesito mentir. Yo no necesito caretear nada. Yo no necesito hacerme la boluda para pasarla mejor…”, arrancó Dalma en su posteo, que en pocas horas contó con más de 8.800 Me gusta.

“Yo no necesito publicar fotos con él para que la gente las vea… Sólo agradezco haber pasado los mejores años de su vida con él… Me crió, me contó cuentos, me bañó, bailamos, cantamos y nos amamos mucho de verdad! Pasamos momentos muy jodidos y estuvimos ahí… Y lo volveríamos a hacer… Ojalá no sea necesario. Pero si hay algo que no me va , se lo digo o dejo de compartir si no estoy de acuerdo… También hubieron cosas que me dolieron mucho y supongo que por eso escribo esto… pero como dije al principio, lo escribo y lo suelto…”, continuó.

Además, le dedicó un párrafo al abogado del Diez, Matías Morla. “Tampoco necesito que el abogado de mi papá diga que es mi ‘amigo’ y mucho menos ponerle el nombre de él a mis hijos. Mucho menos irme de vacaciones con la novia de mi papá con tal de viajar de arriba…”.

Luego de destacar como parte de 2018 su casamiento, el trabajo como actriz y la espera de su bebé, Dalma concluyó: “Tal vez algún día perdone cosas que hoy no puedo…”.

La relación entre Dalma, así como sucede también con su hermana Gianinna, y su padre no está pasando por el mejor momento. De hecho, el ex futbolista ni siquiera asistió al casamiento de la actriz con Andrés Caldarelli, que tuvo lugar en marzo del año pasado.

En las últimas horas, el entrenador de Dorados de México -que llegó al país para pasar Año Nuevo- se reencontró con su hijo Dieguito Fernando, fruto de la relación con Verónica Ojeda.

