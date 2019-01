Defensor del Pueblo hizo conferencia para admitir infidelidad y denunciar ‘chantajes’

David Tezanos hizo algo similar cuando comunicó, desde su despacho oficial, su divorcio. Critican que ventile sus problemas personales

Jesús Alanoca Paco @jesus_alanoca







Llamó a una conferencia de prensa para hablar de su vida privada. David Tezanos, defensor del Pueblo, admitió hoy ante medios de comunicación haberle sido infiel a su pareja, Kary Arias, y denunció que producto de eso es “chantajeado”.

“Yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, pero no justifica que me hagan chantajes y me hagan denuncias falsas sobre violencia”, dijo el titular ante la sorpresa de periodistas, que esperaban realizarle preguntas sobre otros temas.

No es la primera vez que Tezanos realiza una convocatoria a una conferencia para referirse a temas particulares. Antes hizo lo mismo cuando anunciaba que se divorciaba de Kary Arias, aunque luego se reconciliaron.

Las críticas contra el defensor se multiplican en redes sociales. Algunos advierten que hace uso indebido de bienes del Estado por comentar sobre situaciones privadas desde su despacho, otros deploran que la autoridad hable de sus situaciones familiares en lugar de pronunciarse respecto a temas de interés nacional.

Arias, en su cuenta en Facebook, se refirió a las personas que se casaron con servidores públicos: “nos inventan fortunas, romances, viajes, engaños, contratos, y si cometemos algún desliz o error, como seres humanos que somos, es motivo para llevarnos al paredón o a la hoguera de las redes sociales”.

Mientras que Tezanos, que mostró capturas de pantalla en la que advertía los intentos de chantaje, anticipó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, al considerar que se busca mellar su imagen.

Fuente: eldeber.com.bo