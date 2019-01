DT universal es lo que dijo ser Evandro

Destroyers. ‘El jugador de fútbol no tiene nacionalidad’ y lo que quiere es un equipo con entrega, ofensivo y que tenga la pelota.





Ref. Fotografia: A trabajar. En la foto chica, Evandro cuando fue presentado por Robert Blanco, la tarde de ayer en la cancha.

Sorprendió Evandro Guimaraes ayer en su presentación como DT de Destroyers cuando dijo que él es un entrenador de fútbol y por ende no tiene nacionalidad.

“Para mí no hay nacionalidad en el fútbol, para mí pueden ser chinos, paraguayos, brasileños, todos son iguales”, agregó.

Al fin llegó. Robert Blanco todavía presidente de Destroyers, previa a la presentación de Evandro, indicó que en varias oportunidades el DT brasileño estuvo a punto de llegar a los canarios pero por motivos de trabajo no se hizo realidad.

“El profesor Evandro es un gran profesional, al igual que Ubirajara Veiga y bueno, ahora se ha dado, ha trabajado en importantes equipos de Brasil, ha salido campeón y nos sentimos felices que ahora esté con nosotros”, indicó.

Lo que quiere. Sin muchos preámbulos, Evandro Guimaraes (46 años), dijo que no es de hacer muchos cambios en sus equipos, que mantiene una base pero para llegar a eso solo hay una receta, aunque lo único que promete “es trabajo y solo trabajo”.

“A mí me gusta tener mucho la pelota, ser un equipo ofensivo, que busque siempre el partido” y más adelante agregó. “Soy un entrenador de fútbol y para mí no hay nacionalidad, no voy a llenar a Destroyers de jugadores brasileños, en Brasil, tuve jugadores bolivianos”, agregó.

Su cuerpo técnico lo componen Joao Paulo como su asistente técnico, Rodrigo Albuquerque como preparador físico y Sidney Silva como entrenador de arqueros. En la tarde estuvo observando una gran cantidad de jugadores que se prueban intentando quedarse.

14 Partidos

sin ganar, son los que lleva Destroyers desde el campeonato Clausura 2018.

Evandro es el sexto DT brasileño en el 'cuchuqui'

En 35 años de participaciones en torneos de Liga/División Profesional, Destroyers (jugó por primera vez en 1985), ha sido dirigido por cinco entrenadores brasileños.

El primero fue Antonio Batista en noviembre de 1987, pero su estadía solo duró un mes y 21 días.

Tuvieron que pasar seis años para que el “cuchuqui” vuelva a contratar un DT Brasileño, el señor José Carlos Fessina en 1993.

Robson Dias do Brito en febrero de 1996 fue el tercero y tampoco con buenos resultados.

José Alberto Caiana en 1998 y 20 años después, 2018, Cleibson Ferreira que abrumado por los malos resultados, tuvo que dejar el cargo en medio de lágrimas por la impotencia. Evandro Guimaraes es el sexto.

