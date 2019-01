El lamento boliviano

Ovidio Roca

La riqueza biológica y cultural tanto en la naturaleza como en la vida se manifiesta con la diversidad. La heterogeneidad es una valiosa cualidad; un jardín con una sola especie o un paisaje sin relieve tienen poco atractivo. La comunidad humana, étnica y cultural, de blancos, negros, amarillos, indios, cholos y tucuimas, constituye una riqueza prodigiosa.





Anteriormente la palabra camba del guaraní negro, de piel oscura, se lo usaba como un calificativo discriminatorio y ocurrió que en Santa Cruz rápida e inteligentemente se la convirtió en un gentilicio regional del cual todos nos sentimos orgullosos. Ahora todos son cambas, en épocas pasadas se decía: el que es negro es camba, nada de quemadito por el sol.





Por tanto si soy camba, indio o cholo, no tiene que molestarme que me lo digan; extrañamente muchos indios y collas se molestan cuando les dicen así, aun cuando lo hagan educadamente. Por el contrario si soy honesto, me molesta que me digan ladrón.





Hace poco el Diputado Rodrigo Amorim del Brasil y legislador más votado de Río de Janeiro, señaló: “a quien le guste el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio”. Por la prensa hubo muchas manifestaciones de repudio y el Gobierno boliviano pidió al Diputado Amorim, disculparse públicamente por su declaración racista sobre los indios y Bolivia; porque “nuestros pueblos indígenas merecen todo respeto y valoración”.



Rafael Quispe un brillante dirigente sin complejos de ningún tipo y excelente sentido del humor, algo tan extraño en este país de lamentos y actitudes solemnes, decía en relación a los lamentos del Gobierno por mencionarnos como país de indios: “Soy un verdadero indígena y no me ofenden dichos de diputado brasileño, quienes se sienten ofendidos son políticos del MAS, que están socapando a un gobierno que es “falso indígena”; este es un Gobierno de hipócritas y de doble discurso debemos preocuparnos que nos digan narcotraficantes, no indios”.





Fuente: ovidioroca.wordpress.com