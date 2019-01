Gobierno afirma que paros médicos no pueden darse por susceptibilidad o solidaridad política

Martínez dijo que probablemente existen algunos aspectos que tengan que considerarse de las necesidades del plantel médico, pero recordó que la implementación del SUS será de forma gradual en Bolivia.

Hospital de Clínicas de La Paz. Foto: ANF

La Paz, 3 de enero (ANF).- El director general de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo, José Luis Martínez Callahuanca, afirmó este jueves, con motivo del paro médico de 48 horas, que los paros no pueden darse por mala información o solidaridad política, más aún en el sistema de salud, y llamó a los galenos a cumplir la Constitución.

“Queremos exigir el cumplimento del artículo 38 de la Constitución Política del Estado que menciona que los servicios de salud no pueden ser interrumpidos, entonces los paros no pueden darse por susceptibilidades, por mala información, por solidaridad política inclusive, porque no hay ninguna otra interpretación” para que esto ocurra ahora, manifestó Martínez.



Este jueves los médicos iniciaron un paro de 48 horas para rechazar la implementación del Seguro Único de Salud (SUS) por existir falta de infraestructura, especialistas y suministros.



Martínez dijo que probablemente existen algunos aspectos que tengan que considerarse de las necesidades del plantel médico, pero recordó que la implementación del seguro será de forma paulatina.



Sin embargo, “caprichosamente algunos dirigentes pretenden hacer ver que va haber una varita mágica que para el día de mañana vamos a tener todos los servicios completos, y eso demasiado ilógico”.



Indicó que en los 63 países donde se ha implementado el SUS ha sido gradual. “En un inicio en cualquier programa lo importante es el primer nivel, ellos determinan cuánto va a requerir el segundo y el tercer nivel”, apuntó.



Señaló que si hablamos de saturación, evidentemente algunos hospitales de tercer nivel si están saturados, sin embargo, “si entramos a profundidad y vemos qué patologías fueron atendidas, nos daremos cuenta que esas tranquilamente pudieron ser atendidas en un primer o segundo nivel”.

“Si ahora es un desorden, y en ese desorden se ha colocado más presupuesto a un tercer nivel, olvidado la prevención, no hay bolsillo que aguante en este gobierno ni en otro”, manifestó.



El gobierno inició el registro de las personas para el SUS que entrará en vigencia con 1.200 prestaciones desde marzo.