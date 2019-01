La favorita: en defensa de las mujeres sin escrúpulos en el cine

En el ya citado reportaje del Hollywood reporter la periodista Tatiana Siegel le pregunta a las actrices cómo cree que encaja la película en las políticas de género. La respuesta de Colman es cristalina: “¿Un revés para las mujeres? ¿Cómo puede convertirse en un revés para las mujeres enseñar que las mujeres se tiran pedos, vomitan, odian, aman y hacen todas las cosas que hacen los hombres? Todos los seres humanos somos iguales. Tenemos muchas facetas, diferentes capas, asco, atractivo, poder, debilidad, suciedad y brillantez. Esto es lo que es estupendo (de La favorita). No resalta de las mujeres esa cosa antigua de la delicadeza”.

Sin embargo, la pregunta de la periodista, ya denota, primero, cierto clima en el que el hecho de que una película no se ajuste a las expectativas morales en según qué cuestiones ya la pone en entredicho, y, segundo, algo más.

“De acuerdo con la mística de la feminidad, la mujer no tiene otra forma de crear y de soñar en el futuro. No puede considerarse a sí misma bajo ningún otro aspecto que no sea el de madre de sus hijos o esposa de su marido”. La mística de la feminidad que ayudó a desnudar Betty Friedan hoy, al menos en occidente, está desvestida y desarmada. Ninguna mujer está condenada a ser madre ni esposa si no lo quiere. Pero existe otra mística femenina, no tan extendida como la de las amas de casa anteriores a los 60, pero sí peligrosa: esa que afirma que las mujeres deben llegar a los puestos de poder no porque es lo justo, no porque esos puestos se les han estado negando activamente, sino porque van a aportar van a “feminizarlos”. Esto no solo es injusto para con las mujeres que no cumplen esos ideales etéreos de lo que es una mujer por el hecho de serlo –cariñosa, amable, empática–, sino porque es la otra cara de una mirada condescendiente a la mitad de la población que lo que quiere es igualdad de oportunidades, no tener que volver a ajustarse a otro corsé según su género.