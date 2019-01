Las polleras del racismo

Richard Arispe Carrasco

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque, expresó que está “sufriendo racismo y discriminación” por su condición de mujer aymara, al responder a serie de críticas por los despidos y retiros de personal clave al interior de esa institución.

En una entrevista en un canal de televisión afín al gobierno, el vicepresidente García Linera dijo que “confía plenamente” en la labor del organismo electoral y que ve “cierta dosis de racismo” en las críticas a su presidenta, María Eugenia Choque, quien había señalado que los ajustes al equipo técnico del TSE no representaban riesgos para la administración de futuros procesos electorales.

Señora presidenta, usted es una ciudadana boliviana tenga o no pollera, hable o no aymara, por tanto, podría ser procesada por obrar en contra de la ley y la Constitución Política del Estado. Cada vez que no pueden explicar su apego al masismo y su fanatismo a Evo, sacan a relucir su extracto indígena. Recordarle que no se le está cuestionando por ser indígena, sino por no hacer bien su trabajo y por beneficiar a su partido.

El masismo siempre habla de racismo para defenderse, pero ellos son racistas y resentidos en extremo. Sugieren que los indígenas son la reserva moral del país, dejando entrever que todos los demás son inmorales. Utilizan los idiomas nativos para invalidar el acceso a cargos electivos, no es eso acaso discriminatorio. El hablar un idioma nativo no te hace un mejor funcionario público. Los pseudo indígenas exigen lo que ellos no cumplen.

Lo importante para el país debería ser que la persona sea un buen ciudadano, que cumpla la ley, lo demás son adornos y artificios que utiliza el gobierno para invalidar opositores y mostrarse como grandes defensores de los verdaderos indígenas.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco