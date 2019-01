Padres de niños con cáncer quieren una ley que sea sostenible e inamovible

Protestaron porque Aduana no iba a dejar ingresar los remedios para las quimios que llegan de donación. El problema se subsanó, pero insisten en que no se fían del SUS. En la práctica, Afanic España es quien ayuda a sus niños. Invitan a la ministra al Oncológico

La pequeña Sheila (3) se agarraba de las piernas de su madre mientras esta tomaba coraje para hablar frente a las cámaras. Yovana Barrancos (25) sabía que tenía que dejar la timidez y contar su drama, porque su niña necesita los remedios para su quimioterapia. Su única hija fue diagnosticada con leucemia (cáncer en la sangre) hace año y medio y desde entonces recibe el tratamiento en el Oncológico. “Si luchamos contra esta enfermedad, que es terrible, ¿por qué no vamos a luchar contra el Gobierno? Queremos que se pongan la mano al pecho y que dejen de hacernos esto porque son los niños los que están sufriendo. Si tenemos que volver a hacer bloqueos, lo vamos a hacer para defender a nuestros hijos. Queremos la ley del cáncer y la vamos a tener, cueste lo que cueste”.

Yovana estaba embargada por el sentimiento de impotencia. Su bronca con el Gobierno es que la Aduana había anunciado a Afanic (institución que manda los remedios como donación desde España) que no iban a dejar entrar más remedios hasta que no se haga un convenio. Al parecer fue una cuestión de descoordinación, pues horas después de la protesta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer una llamada desde La Paz informó que el problema había sido solucionado. Pero la buena noticia no fue suficiente, los 300 padres de la asociación quieren que se apruebe una ley del cáncer que sea sostenible e inamovible porque desconfían de que esta terrible enfermedad sea incluida en el Sistema Único de Salud (SUS) como se lo habían prometido.

Los remedios para cada quimioterapia es lo que les quita el sueño. “Cada quimioterapia es carísima y eso no nos lo da el Gobierno, nos lo da Afanic España, son remedios que donan de otro país. La quimio más barata cuesta Bs 1.500, la de mi niña era de $us 2.000 ¿usted cree que un padre va a poder reunir Bs 14.000 cada 15 días para su hijo enfermo?”, preguntó Carmen Villagómez y reclamó que el año pasado el Gobierno dijo que su prioridad iba a ser el cáncer, “¡queremos ver esa prioridad! A la nueva ministra le hablo de mujer a mujer y de madre a madre: ‘ayúdenos, queremos su apoyo, espero que podamos trabajar por el bien de nuestros niños y el de nuestros enfermos con cáncer’. Dijeron que íbamos a estar en el SUS, pero en esas 303 prestaciones que ha lanzado el Gobierno no existe el cáncer. Quiero ver la prioridad”.

La madre de familia resaltó que el cáncer no es solo radioterapia (servicio que el presidente Morales anunció que cubriría el Gobierno nacional hasta que se implemente el SUS). “Se combate con cirugía, quimioterapia y radioterapia, no todos los que enferman de cáncer hacen solo radioterapia. Que venga el presidente al Oncológico y conozca nuestra realidad”.

Ayuda desde España

Afanic España desde el 2000 envía remedios y antibióticos para las quimioterapias de los niños del Oncológico. Son tres envíos que hace al año de alrededor de 35.000 a 40.000 euros cada uno. Actualmente, unos 60 niños se benefician a diario con la labor de Afanic, que entrega los remedios que se piden en las recetas que los doctores del Oncológico les hacen llegar. Mercedes Pérez, administradora de Afanic España, explicó que los beneficiados no pagan un solo centavo y lamentó que desde el Ministerio de Salud se les ponga trabas a estas donaciones. “Si siguen poniéndonos obstáculos, llegará un momento en que nos tendremos que ir. Tengo la sensación de que el ministerio nos hace un favor para que nosotros donemos”.

El SUS sigue adelante

Mientras solo se han publicado las primeras 303 prestaciones en salud del SUS (en el primer nivel), los enfermos de cáncer siguen esperando para conocer las prestaciones del segundo y tercer nivel, en donde tendría que haber atención gratuita e integral para ellos.

Al mismo tiempo, el responsable del centro de cómputo del SUS de Santa Cruz, Gustavo Paredes, informó que, según el último reporte, más de 171.000 personas se registraron a ese programa en todo el departamento. Y la nueva ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseveró: “No vamos a dejar de insistir en que el SUS va a ir adelante porque el pueblo así lo necesita, y vamos a trabajar con los que más saben del área en salud. El SUS tiene una base sólida para ser aplicado a escala nacional”.

