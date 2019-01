¿Quién es el joven líder que amenaza a Maduro (con “respaldo militar” incluido)?

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, habla durante un cabildo abierto en Caraballeda. (EFE)

La condena internacional ha marcado la ceremonia con la que Maduro asumió su segundo mandato, tras lograr la reelección en mayo en unos comicios boicoteados por la oposición. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y EEUU afirmaron que no reconocen la legitimidad del nuevo Gobierno y Guaidó, con solo seis días a sus espaldas como líder de la Asamblea (AN, Parlamento), anunció al mundo que estaba listo para asumir la presidencia y que contaba “con el respaldo” del ejército. No es la primera figura de la oposición que asegura tenerlo.

El líder de la AN argumentó que Maduro “ha usurpado” la presidencia y que, por tanto, el Ejecutivo debe residir en la Asamblea, el único órgano que controla la oposición, declarado en desacato por el Supremo en 2016. Su anuncio extendió el temor a una nueva ola represiva contra los opositores porque el líder de la AN pidió en varias ocasiones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que respalde las acciones de la Cámara. Un inusual desafío a Maduro ahora que Caracas ha aumentado la represión contra militares acusados de conspiración.

De cara a la galería, Maduro se tomó a broma el órdago de Guaidó, burlándose de la inexperiencia de su rival durante un discurso televisado: “Muchas personas en Venezuela van a preguntar ‘¿Quién es este ‘Guaidó’?”. Pero el sábado, en un intento de rebajar la crisis de legitimidad del presidente, el chavismo ofreció diálogo a la oposición y pidió ayuda a la ONU para relanzar los contactos, aunque sin especificar el estatus de esta nueva tentativa de negociación, que ya trató de impulsar varias veces en 2018.

Juan Guaidó a su llegada a una sesión de la Asamblea Nacional, en Caracas. (Reuters)

Criado en La Guaira, capital del estado de Vargas -al que se dirgía el domingo cuando fue detenido por agentes del Sebin-, Guaidó se ‘formó’ como opositor en las protestas estudiantiles de 2007 contra Hugo Chávez, quien por aquel entonces pretendía consolidar su poder con una polémica reforma constitucional. El referéndum sobre aquella reforma provocó la única derrota electoral de Chávez en nueve años en el poder y dio impulso a un emergente movimiento opositor, del que formaba parte el mentor de Guaidó, Leopoldo López.

Fue López, el preso político más mediático de Venezuela, quien ascendió a Guaidó al liderazgo de la coalición Voluntad Popular en la Asamblea Nacional. Y así, este ingeniero de 35 años se convirtió, tras jurar como presidente de la AN el 5 de enero, en la figura más prominente de la oposición venezolana. Un rol en el que ha jugado un papel clave la situación que atraviesan los principales dirigentes opositores -López continúa bajo arresto domiciliario, Carlos Vecchio está en el exilio y Freddy Guevara sigue “refugiado” en la embajada de Chile en Caracas-. López no tenía muchas más opciones.

A ello se suma el respaldo de una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, que este lunes reconocieron como “presidente encargado” de Venezuela al líder de la Asamblea Nacional e instaron a las Fuerzas Armadas venezolanas a apoyarle. La declaración, firmada por Álvaro Uribe, César Gaviria, Andrés Pastrana o Felipe Calderón, cuenta también con la rúbrica de José María Aznar. Mientras, la CNN aseguró este martes que Donald Trump está considerando reconocer a Guaidó como el presidente legítimo.

La breve detención del líder de la Asamblea ha agravado más si cabe la crisis política en un país donde el poder Legislativo y el Ejecutivo no se reconocen. Guaidó ha pedido a los venezolanos que tomen las calles en una gran manifestación el próximo 23 de enero, aniversario del levantamiento que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958.

Está por ver si la estrategia trazada por Guaidó es efectiva. El líder opositor intenta crear las circunstancias para que Maduro se vea presionado por una masa crítica de militares disidentes. Su Gobierno se sustenta actualmente en una táctica de represión feroz contra dichos disidentes, de forma que si eres un mando militar antiMaduro -que no antichavista- tu prioridad absoluta es que tus compañeros de filas te consideren su partidario más comprometido. Puede que Guaidó logre reactivar a la calle, pero el apoyo militar del que habla parece inverosímil.

Fuente: elconfidencial.com