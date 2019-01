Tezanos Pinto dice que defiende su “imagen” y “credibilidad” como Defensor por lío pasional

Defensor advierte con procesar por extorsión a su esposa si continua con los chantajes y amenazas en base a documentos falsos y fraguados.

Kary Arias y David Tezanos Pinto. Foto. RRSS

La Paz, 22 de enero (ANF).- Luego que el Defensor del Pueblo fue el centro de una ola de críticas y pedidos de renuncia, David Tezanos Pinto intentó explicar las razones de usar la institución para referirse a sus problemas conyugales, dijo que defiende su imagen como Defensor y la credibilidad de la institución, frente a las amenazas de chantaje de su esposa.

El titular de la Defensoría manifestó que Tezanos Pinto como un “hombre infiel” no es de interés de la ciudadanía, pero que su esposa Kary Arias pretende afectar su imagen como Defensor del Pueblo.

“Se está defendiendo la imagen, la integridad y la credibilidad del Defensor del Pueblo. David Tezanos Pinto como un hombre infiel a nadie le interesa, pero como un hombre violento el Defensor del Pueblo, eso sí sería muy preocupante y eso es lo que he salido a aclarar, es más bien un deber como Defensor del Pueblo que estoy defendiendo la imagen ante estas extorsiones, estas amenazas, estas bajezas”, dijo en el programa televisivo Todo A Pulmón.

Con evidente nerviosismo intentó explicar el por qué realizó una conferencia de prensa en la institución que dirige para ventilar sus líos sentimentales, justificó que fue con el objetivo de denunciar que su esposa lo amenaza y chantajea constantemente con acusarlo de violencia intrafamiliar, con documentos falsos y fraguados.

Aseguró que no agredió a su esposa, aunque dijo que se anticipó a Kari Arias, para denunciar lo que su pareja pretendería hacer solo para dañar la imagen de la Defensoría del Pueblo y en consecuencia su propia integridad.

Reiteró que su esposa pretende “desacreditarlo” ante la sociedad y que sus amenazas tienen que ver con denuncias de violencia e infidelidad que este lunes admitió que cometió en su matrimonio.

“Todo esto sería porque yo le habría engañado, porque yo estaría con una mujer que no es boliviana y por eso estarían haciendo estas denuncias”, indicó.

Advirtió con sentar una denuncia contra su esposa por extorsión, si continúa insistiendo con sus amenazas usando documentos falsos y fraguados.

En relación a los pedidos de renuncia manifestó que si le solicitan a través de los conductos establecidos por ley no se aferrará a su cargo.

“Si hay personas que piden mi renuncia, yo no me aferro a ningún cargo, nunca me he aferrado a ningún cargo, yo he sido albañil, he sido abogado independiente, no requiero estar en la Defensoría del Pueblo para tener nada, no tengo nada (…) Si tengo que renunciar tiene que ser por el conducto legal”, mencionó.

/LACH/NVG/

Fuente: ANF