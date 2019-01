Todas las claves del nuevo tráiler de Juego de tronos

HBO ha aprovechado el estreno de la tercera temporada de True detective para desvelar la fecha de estreno de la última temporada de Juego de tronos y estas nuevas imágenes.

Los fans de Juego de tronos pueden descansar tranquilos: por fin se ha revelado la fecha del estreno de la que será su última temporada. Sabíamos desde hace meses que la entrega que cerrará las hazañas de Poniente se estrenará en abril, pero no fue hasta hace unas horas que la HBO, coincidiendo con el estreno de uno de sus baluartes este año, la tercera temporada de True detective, ha contado qué día inaugurará las nuevas aventuras de los Stark y compañía: el 14 de abril.

Esto significa que también conocemos la fecha en la que terminará la serie: si nada lo impide, el 19 de mayo será el día más relevante para la ficción televisiva de los últimos años

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14 de enero de 2019

El anuncio de la fecha de emisión ha venido acompañado de un nuevo tráiler de la serie, en el que vemos a Jon, Sansa y Aryapaseando por la cripta de Invernalia, donde están enterrados sus familiares. Un encuentro, el de estos tres personajes, que aún no se ha producido en la serie.

En el minuto y treinta segundos que dura la pieza, podemos ver primero a Jon escuchando la voz de Lyanna, su madre cuando pasa junto a su estatua, momento en el que se desprende de sus manos la pluma que Robert Baratheon dejó en ella en el primer episodio de la serie, justo después de haber nombrado a Ned Stark mano del rey y justo antes de prometer el fin de los Targaryen. En la quinta temporada de la serie Sansa recoge la pluma del suelo.

“Debes protegerlo”, escucha Jon. Estas palabras que resuenan en su cabeza no son más que las que la hermana de Ned le dijo a este cuando le entregó a su bebé antes de morir. Después vemos a Sansa, pasando por delante de la estatua de su madre, Catelyn, “Todo este horror ha venido a mi familia es todo porque no pude amar a un niño sin madre”. Para después volver a Jon escuchando palabras de Ned: “Eres un Stark. Puede que no tengas mi nombre, pero tienes mi sangre”.

Después los tres personajes se unen frente a sus propias estatuas en la cripta de Invernalia, mientras todo se congela, incluida la pluma, en lo que parece una alegoría de su muerte. ¿Van a fallecer los tres? Este tráiler parece funcionar a modo de advertencia: si los Stark pierden su tiempo en rencillas familiares, el invierno y los caminantes blancos, acabarán con ellos. Un buen cebo para ir calentando el ambiente de aquí al 14 de abril.

Fuente: revistavanityfair.es