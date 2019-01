Wilster cuenta con 7 juveniles

Wilstermann, así como los otros 13 clubes, debe cumplir con la nueva normativa de la División Profesional en la que se exige que un futbolista Sub-20 (nacido hasta el 31 de diciembre de 1999) juegue 45 minutos en cada partido del torneo Apertura.

Para cumplir con esta disposición el técnico aviador, Miguel Ángel Portugal, tiene a siete jugadores de los cuales echar mano: Sebastián Galindo (volante ofensivo), Miguel Ángel Bengolea (volante ofensivo), Daniel Pérez (lateral derecho), Iván Peredo (volante contención), Josué Mamani (volante contención), Alejandro Barrón (delantero) y Eduardo Velásquez (delantero).

De los siete jugadores sólo dos, Bengolea y Galindo, se encuentran en la concentración del plantel profesional en el Centro de Formación y Entrenamiento Deportivo (Cefed). Los otros cinco trabajan en el complejo, pero eso no impide que en el futuro cualquiera de ellos pueda ser tomado en cuenta por el entrenador español.

Bengolea y Galindo ya fueron puestos a prueba por el técnico Portugal en el partido amistoso que se disputó el pasado miércoles ante la Selección nacional Sub-20.

De los siete jugadores Sub-20, seis ya debutaron con la casaca escarlata de Wilstermann, algunos con más minutos que otros, pero ya jugaron a nivel profesional.

El único que aún no jugó un partido profesional es Velásquez, aunque eso no quiera decir que no tenga rodaje, porque disputó en el torneo reserva, fue seleccionado valluno y nacional de su categoría. El jugador ya trabajaba con la profesional en la época de Roberto Mosquera, pero con Álvaro Peña volvió a la reserva.

Entre tanto, la dirigencia aviadora aseguró que la aprobación de esta normativa faltando dos semanas antes para el inicio del campeonato, cambia toda la planificación de los equipos, porque estuvieron trabajando en sus incorporaciones desde hace varios meses, pero confían en que los juveniles que tiene en el plantel estén listos para el reto.

Amistoso

Renán Quiroga, vicepresidente del club Wilstermann, confirmó que el plantel jugará otro partido amistoso este domingo en el complejo con hora por confirmar, aunque lo más seguro es que sea por la mañana.

El rival será Arauco Prado, el flamante campeón de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

Se esperaba que este amistoso sea con un equipo de la División Profesional; sin embargo, no se pudo concretar ninguno.

OTRO DELANTERO BRASILEÑO EN LA MIRA

Tras que se confirmara que el atacante brasileño Vinicius Silva no llegará a Wilstermann, Renán Quiroga, vicepresidente del club aviador, informó que existe otro delantero carioca con el que aún se negocia.

“Ese otro delantero, eso está aún en pie, porque a ese jugador lo conoce el técnico. Pero está esperando a ver si se confirma su fichaje al fútbol chino, con quienes nosotros no podemos competir, estamos a la espera”, dijo Quiroga.

PONEN A LA VENTA 13.000 ABONOS

El club Wilstermann inició ayer con la venta de los abonos para la Copa Libertadores, que serán un total de 13.000, teniendo en cuenta que el estadio Félix Capriles tiene un aforo para 32.000 personas.

La dirigencia explicó que se pondrán a la venta 3.000 abonos para preferencia, 4.000 para general y 6.000 para curvas. Después se habilitará la venta por internet, pero bajo otras condiciones.

La idea de los aviadores es dar prioridad a los hinchas cochabambinos y que ellos puedan asegurar su presencia en los partidos de la Copa Libertadores (Boca Juniors, Paranaense y Tolima), pero además con un beneficio adicional, porque si compran también el abono, este les saldrá a mitad de precio. Por ejemplo, en el sector de preferencia el costo del Pack 70 años es de Bs 1.400, el fanático verá 29 partidos en total (26 local y 3 de copa) por Bs 48 cada uno. La entrada suelta para el torneo local es de Bs 70 y solo el abono cada partido de Copa sale a Bs 233. “A los hinchas les decimos que hagan un esfuerzo, porque los costos están regalados”, dijo Quiroga.