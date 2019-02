Artista boliviano Luis Rico compone una canción para expresar su dolor por Venezuela

Foto: AFP





El cantautor boliviano Luis Rico compuso una canción a Venezuela frente a la crisis política que actualmente golpea a ese país. Se trata de una segunda parte de la Tonada de la Luna Llena que interpreta el autor Simón Díaz (un reconocido cantautor venezolano) y de Caetano Velozo (un destacado cantor brasileño).

“Preocupado por los acontecimientos de Venezuela le adherí la segunda parte que refleja lo que me duele en esta tierra querida. Estamos programando un concierto donde voy a cantar por primera vez esta versión”, informó Rico a Página Siete.

Esta composición nace luego de participar en el Festival Bolivariano que se realizó en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo e Isla Margarita, donde pudo compartir con muchos artistas del canto popular latinoamericano.

“Gracias Simón Díaz por componer esta bella canción. Hoy, intento expresar mi dolor por lo que está pasando en Venezuela, país que asumo como la Patria mía”, expresó el cantautor.

Esta es la letra de la Tonada de la Luna Llena de Simón Díaz y posteriormente la composición elaborada por Rico:

Yo vidé una garza mora

Dándole combate a un rio

Así es como se enamora

Tu corazón con el mío.

Yo vidé una garza mora

Dándole combate a un rio

Así es como se enamora

Tu corazón con el mío.

Luna, luna, luna llena

Menguante

Anda muchacha a la casa

Y me traes la carabina

Pa’ matar al gavilán

Que no me deja gallina. .

La luna me está mirando

Yo no sé lo que me ve

Yo tengo la ropa limpia

Ayer tarde la lavé.

La luna me está mirando

Yo no sé lo que me ve

Yo tengo la ropa limpia

Ayer tarde la lavé.

Luna, luna, luna llena. Menguante.

Mi dolor por Venezuela

Letra: Luis Rico

Vuela el cóndor de Los Andes

Hasta la llanura inmensa

Y en aquel vuelo rasante

Una bala lo atraviesa

Vuela el cóndor de Los Andes

Hasta la llanura inmensa

Y en aquel vuelo rasante

Una bala lo atraviesa

Luna, luna, luna llena

Menguante

Deja muchacha la casa

Nuestra casa campesina

Después yo te seguiré

Si es que encuentro medicinas

Te sueño niña morena

Cuando no duermo en la Hamaca

Cuéntame qué sueñas tú

Cuando duermes en Caracas.

Te sueño niña morena

Cuando no duermo en la Hamaca

Cuéntame qué sueñas tú

En las calles de Caracas.

Luna, luna, luna llena

Menguante

