El crimen múltiple del que habla todo Pensilvania: una madre y su hija asesinaron a cinco miembros de su familia

George McClay, jefe de la policía de Morrisville, dialogó con el diario Levittown Now. Relató que los cadáveres no tenían signos evidentes de trauma y que el equipo de bomberos no detectó altos niveles de materiales peligrosos al entrar al apartamento. Los investigadores están esperando las pericias sobre los cuerpos de las víctimas para determinar cómo fueron ultimados.