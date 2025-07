Pese a amenazas de evistas, Doria Medina afirma que irá al Chapare a hacer campaña política

El anunció de Doria Medina se da luego que el pasado fin de semana, sectores del Trópico de Cochabamba advirtieron que queda prohibido hacer campañas para otros partidos políticos dentro de la central, que no sean consensuadas con el instrumento político Evo Pueblo.

eju.tv / Video: Gigavisión

El candidato presidencial por alianza Unidad, Samuel Doria Medina, aseguró este viernes que no retrocederá ante las amenazas de sectores afines a Evo Morales y confirmó que visitará el Chapare, en el Trópico de Cochabamba, para hacer campaña política y exponer su plan de Gobierno y su propuesta de acciones para los primeros 100 días de gestión, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto de este año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si no permiten que se realice con normalidad el proceder democrático, son ellos los que se perjudican y no así la democracia”, afirmó Doria Medina al referirse a los grupos evistas que advirtieron con no dejar ingresar a otros partidos políticos al Trópico de Cochabamba y amenazaron con boicotear las elecciones si Morales no es habilitado como candidato.

El líder de alianza Unidad enfatizó que su campaña se basa en la defensa del voto como única vía para resolver la crisis política y social que atraviesa el país. “Se ha abierto la posibilidad de que vamos a resolver esta crisis por medio del voto, de manera pacífica y democrática, pero todos debemos estar atentos para que nadie interfiera con este proceso”, señaló.

Doria Medina también destacó la reciente reunión de los comités cívicos en Tarija, de quienes valoró que se apresten a defender la realización de los comicios generales de Bolivia. “Me parece muy bien que los cívicos se reúnan y estén en apronte para defender nuestra democracia”, sostuvo.

El anunció de Doria Medina se da luego que el pasado fin de semana, sectores del Trópico de Cochabamba advirtieron que queda prohibido hacer campañas para otros partidos políticos dentro de la central, que no sean consensuadas con el instrumento político Evo Pueblo.

En días pasados, el gobierno de Luis Arce rechazó públicamente las amenazas de sectores evistas, ratificando que ningún grupo puede impedir la libre circulación ni la actividad política de ninguna organización en territorio nacional.