El Hernando Siles, pide ayuda y nadie se hace responsable

El mítico estadio de La Paz, el Hernando Siles, donde se albergó partidos históricos se encuentra en mal estado y en la incertidumbre. Después de no haber pasado la inspección por la Conmebol, el Servicio Departamental de Deportes (Sedede) de La Paz, se comprometió a realizar los trabajos correspondientes.

Sin embargo, en las últimas horas Eloy Tarqui, director del Sedede, afirmó que no hay recursos para el mantenimiento del escenario.

“El Gobernador está al tanto de nuestra preocupación. Los señores Héctor Montes y Freddy Téllez explicaron que Conmebol aumentó el presupuesto a los clubes; parte de ese dinero debe ir destinado a la infraestructura donde se juegan torneos internacionales”, afirmó Tarqui al programa Futbolmania.

A la vez señaló que la FBF tiene que aportar en el mantenimiento del estadio porque la selección nacional juega partidos en este escenario deportivo.

“Aquí no juega la Gobernación, juegan The Strongest y Bolívar que son equipos privados y también lo hace la selección nacional, me gustaría que pongan cierta predisposición“, apuntó Tarqui.

La Federación, por su parte, manifestó a Diez.bo que ellos no pueden dar dinero si la Gobernación maneja sus propios recursos.

“Nosotros somos inquilinos, la Gobernación tiene sus propios ingresos, es su predio, ellos se comprometieron a hablar con el Gobernador para arreglar estos temas”, aseveró Freddy Téllez director ejecutivo de la FBF.

El Siles necesita un mantenimiento en el campo de juego, mejoras en los vestuarios, iluminarias. La pasada inspección se informó que el escenario cuenta con un plazo límite para arreglar estos inconvenientes o de lo contrario no estaría habilitado para albergar partidos internacionales.

Fuente: diez.bo