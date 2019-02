El técnico de Bolívar se queja por la seguidilla de partidos

Para el argentino, la maratón de partidos obliga a improvisar cambios dentro del equipo titular. Bolívar jugará este sábado contra Guabirá en Montero

El director técnico de Bolívar, César Vigevani, afirmó tras la derrota contra Blooming (2-1) que el torneo está mal organizado. Se quejó contra la prensa a quienes acusó de callar sobre la mala organización del Apertura.

“Me da impotencia, que todos los periodistas, ninguno habla que este torneo no amerita mayor espectáculo, el otro día salió una nota internacional donde se indica que hay récord de lesionados en el fútbol boliviano, si no hablamos, después lo que no servimos para nada somos los entrenadores y los jugadores“, afirmó Vigevani.

Él mismo se quejó porque deben jugar cada dos días. “Vamos del llano a la altura, de arriba abajo”, lamentó el timonel celeste.

Para Vigevani, los malos resultados de Bolívar pasan porque los jugadores no están en buenas condiciones físicas.

“El tema físico no te deja mantener el mismo equipo en acción, hay un desgaste que nos obliga a improvisar, estoy seguro que si jugaríamos en un torneo normal el equipo estaría en otras condiciones”, acotó.

Bolívar jugará este sábado contra Guabirá (15:00), en Montero y el entrenador académico adelantó que habrá cambios dentro el equipo titular.

