Horóscopo de Josie: ¿Qué dice tu signo para el viernes 22 de febrero de 2019?

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Percibirás falta de sinceridad en las palabras de quien amas, se dará cuenta de su error y rectificará su actitud. Estarás con mucho trabajo el día de hoy, necesitaras de la ayuda de todos tus colaboradores, será mejor que empieces a delegar algunas funciones. Número de éxito, 15.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Cambios en la vida de quien amas los llevara a experimentar un corto distanciamiento, intenta controlar tus inseguridades. Te sientes satisfecho con lo que has logrado pero ahora te trazaras metas más ambiciosas. El ser tan exigente contigo mismo te hará más perfeccionista. Número de éxito, 10.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Si no has tomado una decisión definitiva, aléjate momentáneamente y espera al verdadero amor, pronto llegará. No te dejes influenciar por terceras personas que lo único que están buscando es crearte problemas. Toma una actitud decidida y aléjate de esas compañías. Número de éxito, 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de sorpresas, las circunstancias te acercaran nuevamente a esa persona que por mucho tiempo te intereso Has encontrado el equilibrio perfecto gracias a que tomaste en cuenta esas recomendaciones que te dieron. Hoy emplearas esa misma táctica. Número de éxito 1.



LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Cuidado con lo que digas, alguien de tu entorno podría hacer comentarios negativos, evita comportamientos poco claros. Alguien en quien confiaste tanto te podría defraudar económicamente, te darás cuenta de sus intenciones y buscarás alejarte discretamente. Número de éxito, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El día te demandara muchas actividades pero cancelaras con lo pendiente y sorprenderás a quien amas con una visita. Después de analizar los resultados laborales, te darás cuenta que tienes que ser más exigente con las personas a tu cargo, tendrás una sincera conversación. Número de éxito, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Una tendencia a actuar impulsivamente te llenara de pensamientos extremistas, contrólate antes de perjudicarte. Sentirás un ambiente tenso debido a la presión en la que has estado, hoy tendrán un momento para compartir y disipar las tensiones laborales. Número de éxito, 16.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Date cuenta que esa persona solo despierta tus, empieza a canalizar toda esa energía hacia otros horizontes afectivos. Te darás cuenta que has aprendido más de lo pensabas, hoy decidirás hablar con tus superiores para ponerse de acuerdo en una mejora económica. Número de éxito, 22.





SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Notaras que esa persona está tratando de borrar los malos momentos que pasaron, tómalo en cuenta. No permitirás que tus problemas personales afecten tu trabajo. Hoy un dialogo sincero será la mejor forma de exponer tus puntos de vista. Número de éxito, 13.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: En una reunión social te encontraras con esa persona, no temas acercarte, tu interés es correspondido. Conocerás a alguien que te brindara su ayuda con novedosas ideas para tu negocio. Sus consejos te darán los resultados que siempre buscaste. Número de éxito, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estas yendo en contra de tu propia naturaleza y no dejas que esa persona tenga un espacio propio, analiza tu actitud. Hoy lograrás establecer nuevos contratos que aumentarán tus ingresos económicos. Aprovecha este momento que está bien logrado para iniciar sociedades. Número de éxito, 12.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día de tentaciones, asistirás a una reunión con amigos cercanos y alguien que te presentaran no dudara en acercarse. Tus ideas novedosas te brindarán más seguridad y confianza. El trabajo mejorará, gracias al empeño que le pongas, que obtendrás por mérito propio. Número de éxito, 5.

