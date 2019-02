Joven desaparecida hace dos días habría sido secuestrada

Por el octavo anillo entre Av. Alemania y Av. 2 de Agosto se perdió Yorgely Portales Vargas de 21 años de edad, según comentó su padre habría salido a comprar algo sin sus pertenencias, al no volver a su domicilio pensaron que se había ido a clases de la Universidad sin embargo al llegar la noche y ver que no aparecía se dieron cuenta que algo no andaba bien.

Hoy se supo que la joven apareció con una venda en los ojos por la Doble Vía a La Guardia 7mo anillo, su padre señala que según le comentó su hija uno de los secuestradores era boliviano y el otro no pudo identificarlo, quienes le habían dicho que la secuestraban para venderla.

Al parecer ante la denuncia pública del secuestro, los presuntos anti sociales decidieron dejarla en libertad.

Fuente: Unitel