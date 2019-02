Leyes enfrenta 7 denuncias y vuelven a negar que se defienda en libertad

El alcalde electo José María Leyes (Demócrata) enfrenta siete denuncias y le vuelven a negar defenderse en libertad. Ayer, la Sala Penal Primera ratificó el auto de 8 de febrero de 2019 por el denominado caso Mochilas II, por la adquisición de material escolar en 2017 con presuntas irregularidades.

La Sala Penal Primera presidida por el vocal Eddy Mejía consideró que no se acompañaron nuevos elementos en la audiencia de cesación de la detención preventiva, pues los argumentos expuestos ya fueron valorados en la anterior sesión.

“Con relación al auto supremo 006/2019 referido al riesgo incurso en Art. 234, refieren que no es vinculante al no constituir una sentencia constitucional finalmente, con relación al riesgo de obstaculización refieren que subsisten independientemente de los funcionarios testigo objeto de obstaculización sean o no funcionarios municipales, incluso, hasta la emisión de sentencia, por lo que, disponen la improcedencia de la apelación”, según los expuesto en la apelación ayer.

La defensa de Leyes rechazó el fallo y anunció que continuará apelando. Además cuestionó que los siete procesos que enfrenta la autoridad edil, apartada del cargo desde abril de 2018, se hayan tomado como un motivo para mantenerlo con detención preventiva en el penal de San Antonio. Entre las denuncias contra Leyes está el caso Mochilas I, II y III. También red de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.