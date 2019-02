Los desarrolladores de apps para iOS podrán ofrecer descuentos en suscripciones

A día de hoy es habitual que los desarrolladores de aplicaciones ofrezcan varios planes de suscripción dentro de sus aplicaciones, generalmente con un plan gratuito temporal para animarnos a probar el servicio. Si nos centramos en el caso de las aplicaciones para iOS y Mac, los desarrolladores no tienen la posibilidad de crear descuentos temporales en sus servicios de suscripción. Por suerte, Apple está trabajando en una mejora interesante relacionada con este tema.

Actualmente, cuando finaliza la oferta de bienvenida con la que se ha registrado un usuario (por ejemplo, un mes de prueba gratuito), dicho usuario empezará a pagar el precio habitual. El problema es que este suscriptor no podrá volver a optar a un nuevo descuento, ya que el sistema de descuentos actual no permite crear ofertas adicionales. Esto supone un problema para los desarrolladores, que no pueden ofrecer incentivos para animar a que los usuarios vuelvan a suscribirse en caso de darse de baja.

Gracias a la novedad de la que hablamos, los desarrolladores podrán empezar a ofrecer descuentos en sus planes de suscripción tanto a suscriptores antiguos como existentes. En concreto, una nueva API disponible en iOS 12.2 y macOS 10.14.4 ofrecerá la posibilidad de configurar hasta diez tipos de ofertas distintas. Por ejemplo, un descuento por volver a suscribirse o la posibilidad de realizar un único pago para ahorrar dinero, entre otras opciones.

Sin duda, se trata de una novedad realmente interesante para los desarrolladores de aplicaciones, que de ahora en adelante podrán aprovechar esta nueva función para mantener a sus usuarios actuales y tratar de volver a captar la atención de aquellos que deciden darse de baja mediante interesantes ofertas.

Fuente: wwwhatsnew.com