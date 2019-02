Oriente Petrolero no cederá a sus jugadores a la selección boliviana

La dirigencia le envió una carta a la Federación Boliviana de Fútbol ante la convocatoria de cinco de sus futbolistas.

Oriente Petrolero le dijo no a la selección boliviana. La dirigencia envió una carta a la Federación Boliviana de Fútbol informándole que sus cinco futbolistas que fueron convocados no asistirán al primer microciclo al mando de Eduardo Villegas porque no está contemplado en el calendario de FIFA. El trabajo se realizará con 21 jugadores, de los 26 elegidos por el cochabambino.

Según la comunicación que envió el club refinero a la FBF, la sugerencia de que los jugadores no asistan fue del cuerpo técnico que encabeza Mauricio Soria. “Atendiendo a la recomendación de nuestro cuerpo técnico (..)”, señala parte del texto en el que explica la negativa. “Ya tenemos toda nuestra planificación debidamente estructurada”, concluye la argumentación de la institución.

Óscar Ribera, Alexis Ribera, Mario Cuéllar, Ronaldo Sánchez y Ferddy Roca fueron los jugadores que eligió Villegas para este primer ciclo de prácticas, ya que la segunda –de similares características- será del 2 al 5 de marzo para aprovechar el receso del torneo Apertura por Carnaval.



En la convocatoria solo fueron llamados futbolistas de Blooming, Sport Boys, Wilstermann, Nacional Potosí, Always Ready, Aurora y Oriente Petrolero. El resto de los planteles no fue tomado en cuenta porque están en plena competición internacional o tienen un encuentro pendiente por el torneo local.

Todo listo

Los 21 futbolistas restantes se registrarán en el hotel Marriott este lunes desde las 8:00 hasta las 9:00. En la tarde tendrán su primer entrenamiento en las canchas de la sede de Blooming (16:00). Hasta el miércoles, tendrán cinco sesiones de trabajo y también utilizarán el complejo de Royal Pari, Kalomai, y el estadio Tahuichi Aguilera.

Fuente: diez.bo