3 editores ideales para escribir un libro

En toda mi vida ya he escrito dos libros, uno sobre Twitter, en 2009, publicado en Bubok, y otro sobre gestión de redes sociales, en 2013, con la editorial Altaria, junto a Javier Muñiz.

Ambos fueron escritos con editores de texto tradicionales (Google Docs y LibreOffice), pero hoy en día existen herramientas que pueden ayudar bastante con la tarea, aplicaciones que agrupan ideas, que dejan siempre visibles los puntos a tratar, que dan formato de forma semiautomática… en la lista de hoy veremos algunas de ellas por si os animáis a escribir algo.

Cómo escribir un libro

Aquí tenéis 3 editores que te ayudarán:

– squibler.io: Una aplicación web fantástica que permite almacenar las ideas sin perderlas, siendo posible después filtrarlas por etiqueta. Dicen que cada libro comienza con una oración, y que cada oración comienza con una idea, por lo que esta fase es más que importante. A medida que escribimos podemos ir guardando los capítulos, escenas y notas de forma segura, y luego arrastrarlos y soltarlos al lugar adecuado.

Además de ofrecer una excelente forma de escribir, nos ayuda a publicar el resultado, ya que al terminar solo tendremos que exportar y obtener una vista previa de los archivos para Kindle, PDF o impresión, manteniendo una resolución de imagen perfecta.

Nada más empezar tendremos que indicar el tiempo diario que queremos dedicar, así como el tipo de libro (ficción o no ficción). En la sección izquierda tenemos el índice, mientras que el editor y el modo sin distracción se encuentran a la derecha.

– prowritingaid.com: una herramienta de edición que cuenta con un sistema de búsqueda de alternativas para palabras y frases, correctores y hasta un sistema que identifica la existencia de plagio en Internet. Es bastante completa, pero está hecha principalmente para quien escribe en inglés.

– scrivener: no es web, es una aplicación para Windows y Mac que ofrece un entorno de publicación de libros prácticamente perfecto. La aplicación no es barata, cuesta más de 40 euros, pero se ha ganado la confianza de grandes profesionales del sector (novelistas, guionistas, escritores de no ficción, estudiantes, académicos, abogados, periodistas, traductores y más).

Nos permite componer el texto en cualquier orden, en secciones tan grandes o pequeñas como deseemos. Podemos elaborar hasta el último detalle antes de escribir una palabra, o hacer un borrador y reestructurar todo más tarde. Es posible mezclar métodos, y trabajar con una descripción general del texto, cambiando el orden de lo escrito en cualquier momento.

Podemos también guardar material de investigación realizado y abrirlo lado a lado, escribir descripciones basadas en fotografías, transcribir entrevistas, poner notas sobre un archivo PDF o página web… Una vez esté listo para compartir el trabajo, lo compilamos todo en un solo documento para imprimir, autoeditar o exportar a formatos populares como Word, PDF, Final Draft o texto sin formato.

Hay otros editores más sencillos, como therightmargin.com, o más inteligentes, como refly.it, pero seguramente con estas opciones ya tenéis suficiente.

Ahora solo falta lo más importante: buenas ideas, paciencia, inspiración y tiempo.

Fuente: wwwhatsnew.com